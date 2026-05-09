O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu neste sábado (9) a aplicação da Lei da Dosimetria em pedidos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A decisão vale até que o STF julgue as ações que questionam a constitucionalidade da legislação, promulgada na sexta-feira (8) após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A norma estabelece a redução das penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em uma das análises, Moraes firmou entendimento no caso de Nara Faustino de Menezes, condenada por participação nos atos de 2023, que solicitava a aplicação imediata da lei.