A Linha 7-Rubi terá alterações operacionais neste domingo (10) devido a intervenções de melhoria de infraestrutura ligadas ao projeto TIC Eixo Norte. As mudanças ocorrerão das 4h à meia-noite, entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista.

Os trens irão circular por via única no trecho em manutenção, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma em ambos os sentidos. Apesar da alteração operacional, os intervalos programados serão mantidos, com 15 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí, afimou a TIC Trens.

As intervenções incluem serviços de manutenção na sinalização e na rede aérea, dentro do cronograma de modernização da Linha 7-Rubi. As obras fazem parte da preparação da infraestrutura para a implantação do Trem Intercidades (TIC), entre São Paulo e Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a ligação entre Jundiaí e Campinas.