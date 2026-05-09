A Linha 7-Rubi terá alterações operacionais neste domingo (10) devido a intervenções de melhoria de infraestrutura ligadas ao projeto TIC Eixo Norte. As mudanças ocorrerão das 4h à meia-noite, entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista.
Os trens irão circular por via única no trecho em manutenção, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma em ambos os sentidos. Apesar da alteração operacional, os intervalos programados serão mantidos, com 15 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí, afimou a TIC Trens.
As intervenções incluem serviços de manutenção na sinalização e na rede aérea, dentro do cronograma de modernização da Linha 7-Rubi. As obras fazem parte da preparação da infraestrutura para a implantação do Trem Intercidades (TIC), entre São Paulo e Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a ligação entre Jundiaí e Campinas.
A Linha 7-Rubi, que conecta São Paulo a Jundiaí, será a base operacional dos três serviços previstos no projeto TIC Eixo Norte e passará por um processo gradual de modernização.
Entre as melhorias previstas estão obras de acessibilidade nas estações, revitalização da via permanente e da rede aérea, além da substituição dos sistemas de comunicação, sinalização e energia.
O Trem Intercidades será o primeiro serviço ferroviário de média velocidade do Brasil, com velocidade de até 140 km/h. O trajeto entre São Paulo e Campinas, com cerca de 101 quilômetros, deverá ser feito em aproximadamente 64 minutos. A previsão de início da operação é para 2031.
Já o Trem Intermetropolitano, previsto para começar a operar em 2029, ligará Jundiaí a Campinas em um percurso de 44 quilômetros, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. O tempo estimado de viagem será de cerca de 33 minutos.