A Prefeitura de Jundiaí abriu um edital de convocação pública para empresas e pessoas físicas interessadas em apoiar as ações de revitalização do Centro da cidade, por meio do programa Centro da Gente. As propostas poderão ser enviadas entre os dias 11 de maio e 30 de outubro de 2026.
Coordenada pela Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), a iniciativa busca ampliar a participação da iniciativa privada em projetos que incentivem a ocupação qualificada da região central, fortalecendo o comércio, a cultura, o turismo e a convivência nos espaços públicos.
O edital contempla ações como eventos culturais, gastronômicos e turísticos, ativações urbanas, intervenções em praças e espaços públicos, além de iniciativas de paisagismo, ambientação e programação contínua no Centro.
A proposta do programa é tornar a região central cada vez mais viva, movimentada e atrativa para moradores, comerciantes e visitantes, estimulando a circulação de pessoas e valorizando os espaços históricos da cidade.
As empresas patrocinadoras poderão contar com contrapartidas institucionais, como inserção de marca em materiais oficiais, presença em ações de divulgação e ativações autorizadas pela prefeitura, conforme a cota escolhida. Os valores das cotas variam de R$ 5 mil a R$ 300 mil.
As propostas deverão ser enviadas por formulário eletrônico, com apresentação da documentação exigida e descrição das ações pretendidas, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjR6VapSnAXc--5_dseAdqAeQtjkZH_ekiVS7U1NUB4_dQWA/viewform
O edital completo, com todas as regras, documentação necessária, cronograma e detalhes das cotas de patrocínio, foi publicado na Imprensa Oficial do Município desta sexta-feira (8).