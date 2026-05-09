A Prefeitura de Jundiaí abriu um edital de convocação pública para empresas e pessoas físicas interessadas em apoiar as ações de revitalização do Centro da cidade, por meio do programa Centro da Gente. As propostas poderão ser enviadas entre os dias 11 de maio e 30 de outubro de 2026.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Governo (SMGOV), a iniciativa busca ampliar a participação da iniciativa privada em projetos que incentivem a ocupação qualificada da região central, fortalecendo o comércio, a cultura, o turismo e a convivência nos espaços públicos.

O edital contempla ações como eventos culturais, gastronômicos e turísticos, ativações urbanas, intervenções em praças e espaços públicos, além de iniciativas de paisagismo, ambientação e programação contínua no Centro.