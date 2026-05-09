A Prefeitura de Jundiaí realiza, no próximo dia 23 de maio (sábado), a 3ª edição do programa “Prefeitura na Área”, levando uma grande força-tarefa de serviços públicos gratuitos para a região do Cecap. A ação será realizada das 9h às 15h, na Emeb Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, no Morada das Vinhas, reunindo em um único espaço atendimentos essenciais nas áreas de saúde, assistência social, educação, emprego e renda, habitação, mobilidade, defesa do consumidor e bem-estar animal.

Coordenada pela Secretaria da Casa Civil (SMCC), a iniciativa aproxima os serviços municipais da população, facilitando o acesso dos moradores aos atendimentos da prefeitura. “Nosso objetivo é simplificar o acesso da população aos serviços públicos, levando atendimento de qualidade diretamente aos bairros e fortalecendo o vínculo entre a Prefeitura e os moradores”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

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