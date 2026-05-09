A Prefeitura de Jundiaí realiza, no próximo dia 23 de maio (sábado), a 3ª edição do programa “Prefeitura na Área”, levando uma grande força-tarefa de serviços públicos gratuitos para a região do Cecap. A ação será realizada das 9h às 15h, na Emeb Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, no Morada das Vinhas, reunindo em um único espaço atendimentos essenciais nas áreas de saúde, assistência social, educação, emprego e renda, habitação, mobilidade, defesa do consumidor e bem-estar animal.
Coordenada pela Secretaria da Casa Civil (SMCC), a iniciativa aproxima os serviços municipais da população, facilitando o acesso dos moradores aos atendimentos da prefeitura. “Nosso objetivo é simplificar o acesso da população aos serviços públicos, levando atendimento de qualidade diretamente aos bairros e fortalecendo o vínculo entre a Prefeitura e os moradores”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Serviços disponíveis:
- Promoção da Saúde: imunização (conforme disponibilidade de imunobiológicos do Departamento de Vigilância em Saúde);
- Assistência e Desenvolvimento Social: atualização do Cadastro Único e orientações sobre serviços socioassistenciais;
- Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia: empregabilidade, abertura e formalização de empresas, atendimento ao MEI, Sebrae Aqui (em parceria com o Jundiaí Empreendedora);
- Finanças: licenciamento de atividades (Balcão do Empreendedor), parcelamento de dívidas de tributos municipais;
- Justiça e Cidadania: orientações sobre emissão de RG (1ª e 2ª vias), orientações sobre isenção para certidões (nascimento, casamento e óbito), orientações sobre agendamento com a Defensoria Pública, orientações sobre cadastro para Jovem Aprendiz, orientações sobre cadastro para exame de DNA e orientação sobre agendamento para título de eleitor;
- Projeto “Leitura da Gente”: espaço para exposição e doação de livros;
- Educação: inscrições no Cmeja, inscrições no Centro de Línguas (cursos de espanhol, inglês, italiano e francês);
- Mobilidade e Transporte: Bilhete Único (comum, estudante, sênior e especial);
- Habitação Social: informações sobre regularização fundiária, atualização de cadastros;
- Segurança Pública e Guarda Municipal: orientações sobre o Programa Maria da Penha;
- Casa Civil: solicitação de Ciptea junto ao sistema estadual, impressão da Ciptea para munícipes com cadastro já aprovado, distribuição do Cordão Girassol. Também haverá a participação do Funss (Fundo Social de Solidariedade), com ação social de corte de cabelo masculino (barbearia);
- Esporte, Lazer: oficinas de jogos e brincadeiras, avaliação de composição corporal e capacidade física;
- Cultura: pintura facial e personagens;
- Serviços Públicos: atendimentos de zeladoria;
- Defesa Civil: orientações sobre áreas de risco e distribuição de materiais educativos e informativos;
- Procon: orientações sobre direitos do consumidor e registro de reclamações e denúncias;
- Cijun: tira-dúvidas, cadastro e orientações sobre o Cartão da Gente;
- Debea (Departamento de Bem-Estar Animal): microchipagem, orientações e emissão do RG Animal (SinPatinhas), agendamento de castração / adoção;
- CPFL: serviços relacionados à energia elétrica (troca de titularidade, nova ligação, religação, reforma de padrão, alteração da data de vencimento da conta entre outros);
- DAE: serviços de água e esgoto, revisão de fatura, segunda via de contas, atualização cadastral, renegociação de débitos e tarifa social;
Novos parceiros ampliam atendimentos:
Nesta terceira edição, o programa ‘Prefeitura na Área’ vai contar com a participação de novos parceiros, como o INSS, CDHU e instituições de ensino superior.
O INSS oferecerá atendimentos como protocolo de benefícios, emissão de extratos, consulta sobre o andamento de pedidos, simulações de aposentadoria, além de orientações e informações gerais.
A CDHU vai oferecer os seguintes serviços: emissão de boletos, acordos de dívidas, orientações sobre: novação de financiamento, transferências, sinistros, escrituras CDHU, conversão de contrato, e informações em geral sobre os contratos.
Já as instituições de ensino supeior UniAnchieta e Unip irão promover ações diversas áreas. Entre os serviços oferecidos estão comunicação, orientações em saúde física e mental, encaminhamentos jurídicos, dicas de alimentação saudável, avaliações físicas e atendimentos voltados à atenção plena, entre outros.
3ª edição do ‘Prefeitura na Área’
23 de maio (sábado), das 9h às 15h
Emeb Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão – rua Uva Niágara, em frente ao Ecoponto Morada das Vinhas
A participação é gratuita. Para alguns atendimentos, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. Para conferir a lista completa de documentos, acesse o site: https://jundiai.sp.gov.br/prefeituranaarea/.