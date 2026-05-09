Cumprindo um mandado de prisão, o 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), na sexta-feira (8), no Centro de Itupeva, capturou um homem procurado por dívida de pensão alimentícia.

Com as informações referentes ao indivíduo e de que ele estaria circulando pela região central de Itupeva, a equipe Bravo iniciou patrulhamento visando a localização dele. Durante o patrulhamento, próximo a um lava-rápido, um homem com as mesmas características foi localizado.

Durante a abordagem, com consulta via Copom, foi confirmada a existência do mandado de prisão em nome do homem. Diante dos fatos, o indivíduo foi informado sobre o mandado judicial e conduzido ao Distrito Policial de Itupeva. No local, o delegado ratificou a voz de prisão. O homem, que deve R$ 2.471,97 de pensão alimentícia, ficou à disposição da Justiça.