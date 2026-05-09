09 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ORDEM PÚBLICA

Polícia Militar faz mais uma 'Operação Pancadão' no São Camilo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A ação teve diversas frentes, como a fiscalização do trânsito, da poluição sonora, o impedimento de tráfico de drogas, venda de bebida alcoólica a menores, entre outros
A ação teve diversas frentes, como a fiscalização do trânsito, da poluição sonora, o impedimento de tráfico de drogas, venda de bebida alcoólica a menores, entre outros

Entre a noite de sexta-feira (8) e a madrugada deste sábado (9), o 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI) fes mais uma 'Operação Pancadão' no bairro São Camilo, em Jundiaí, em parceria com a Guarda Municipal (GM).

A ação é parte da operação que vem sendo realizada durante toda esta semana, com prisões em flagrante, captura de procurados e apreensão de drogas.

O foco é impedir o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas e a circulação de veículos roubados. As equipes também evitaram rigorosamente a poluição sonora e a perturbação do sossego público.

No trânsito, as equipes fiscalizam embriaguez ao volante, direção perigosa e o bloqueio de vias públicas.

Houve atenção especial à proteção de menores, coibindo a venda de álcool por meio da fiscalização dos comércios.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários