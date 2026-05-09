Entre a noite de sexta-feira (8) e a madrugada deste sábado (9), o 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI) fes mais uma 'Operação Pancadão' no bairro São Camilo, em Jundiaí, em parceria com a Guarda Municipal (GM).

A ação é parte da operação que vem sendo realizada durante toda esta semana, com prisões em flagrante, captura de procurados e apreensão de drogas.

O foco é impedir o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas e a circulação de veículos roubados. As equipes também evitaram rigorosamente a poluição sonora e a perturbação do sossego público.