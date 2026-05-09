O BMX de Jundiaí voltou a ganhar destaque internacional no último fim de semana. Representando a Seleção Brasileira, o atleta Luca Grigoletto conquistou a medalha de bronze no Campeonato Latino-Americano da modalidade, disputado em Bogotá, na Colômbia.
A competição reuniu alguns dos principais nomes da categoria Júnior do continente. Ao todo, 38 atletas participaram das disputas, colocando o brasileiro entre os grandes destaques do torneio após uma campanha marcada por regularidade e alto nível técnico.
O resultado reforça a trajetória construída pelo jovem jundiaiense nos últimos anos. Mesmo aos 18 anos, Luca já soma títulos importantes no BMX nacional e participações expressivas em campeonatos mundiais, consolidando seu nome entre os atletas mais promissores da modalidade no país.
A medalha conquistada na Colômbia também representa mais um passo importante na carreira internacional do atleta. Nos últimos anos, ele vem acumulando experiências fora do Brasil e encarando adversários de países considerados referência no BMX mundial.
O cenário internacional, inclusive, costuma apresentar um nível técnico elevado, principalmente em países onde o esporte recebe maior investimento e possui estruturas específicas para formação e treinamento de atletas.
No Brasil, a realidade ainda é diferente. Apesar do crescimento da modalidade e do surgimento de novos talentos, o BMX segue enfrentando desafios ligados à falta de incentivo, apoio financeiro e escassez de pistas adequadas para treinamentos de alto rendimento.
Mesmo assim, atletas brasileiros continuam conquistando espaço em competições internacionais e mostrando competitividade diante de potências tradicionais do esporte.
No caso de Luca, a rotina de preparação envolve treinamentos intensos, viagens constantes e uma dedicação praticamente integral ao BMX. A busca por evolução técnica e física faz parte do dia a dia do atleta, que vem representando o Brasil em torneios importantes desde a adolescência.
O bronze no Latino-Americano aparece justamente em uma temporada importante para a carreira do jundiaiense. Recentemente, ele também foi convocado para defender a Seleção Brasileira em competições continentais, reforçando sua posição entre os principais nomes da categoria Júnior.
Além do resultado esportivo, a conquista em Bogotá também chama atenção pela representatividade para Jundiaí, cidade que volta a marcar presença em competições internacionais através de atletas formados na região.
Com mais um pódio internacional no currículo, Luca segue ampliando sua trajetória no BMX e fortalecendo o nome do esporte brasileiro fora do país, mesmo diante das dificuldades estruturais ainda enfrentadas pela modalidade.