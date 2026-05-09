O BMX de Jundiaí voltou a ganhar destaque internacional no último fim de semana. Representando a Seleção Brasileira, o atleta Luca Grigoletto conquistou a medalha de bronze no Campeonato Latino-Americano da modalidade, disputado em Bogotá, na Colômbia.

A competição reuniu alguns dos principais nomes da categoria Júnior do continente. Ao todo, 38 atletas participaram das disputas, colocando o brasileiro entre os grandes destaques do torneio após uma campanha marcada por regularidade e alto nível técnico.

O resultado reforça a trajetória construída pelo jovem jundiaiense nos últimos anos. Mesmo aos 18 anos, Luca já soma títulos importantes no BMX nacional e participações expressivas em campeonatos mundiais, consolidando seu nome entre os atletas mais promissores da modalidade no país.