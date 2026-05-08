A participação de crianças com deficiência na gestão pública ganhou mais um momento de escuta e construção coletiva em Jundiaí com a realização, na última semana, de mais uma reunião da Câmara Temática Girassol.

Com encontros mensais, a Câmara se diferencia por colocar as crianças no centro do debate, reconhecendo-as como protagonistas e especialistas de suas próprias vivências. Nas reuniões, elas compartilham percepções, apontam desafios e sugerem melhorias relacionadas a temas como educação, mobilidade e lazer.

A proposta parte do princípio de que a escuta qualificada das crianças permite identificar barreiras que, muitas vezes, passam despercebidas pelo olhar adulto. Ao transformar essas contribuições em subsídios para a gestão pública, o município amplia a efetividade das ações voltadas à inclusão.