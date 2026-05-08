A participação de crianças com deficiência na gestão pública ganhou mais um momento de escuta e construção coletiva em Jundiaí com a realização, na última semana, de mais uma reunião da Câmara Temática Girassol.
Com encontros mensais, a Câmara se diferencia por colocar as crianças no centro do debate, reconhecendo-as como protagonistas e especialistas de suas próprias vivências. Nas reuniões, elas compartilham percepções, apontam desafios e sugerem melhorias relacionadas a temas como educação, mobilidade e lazer.
A proposta parte do princípio de que a escuta qualificada das crianças permite identificar barreiras que, muitas vezes, passam despercebidas pelo olhar adulto. Ao transformar essas contribuições em subsídios para a gestão pública, o município amplia a efetividade das ações voltadas à inclusão.
Segundo o assessor de Políticas para a Pessoa com Deficiência, Caio Ribeiro Daniel, o espaço garante autonomia e participação real. “A Câmara Temática Girassol assegura que a voz da criança com deficiência seja ouvida sem intermediários. Quando elas opinam sobre diferentes aspectos do cotidiano, contribuem diretamente para que as políticas públicas reflitam necessidades concretas”, destacou.
A iniciativa está alinhada ao modelo social da deficiência, que prioriza a eliminação de barreiras externas e a promoção da participação plena. Nesse contexto, a escuta ativa das crianças contribui para a construção de ações mais acessíveis, lúdicas e eficazes.
As reuniões contam com o suporte da Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, vinculada ao Núcleo de Articulação em Direitos Humanos, e da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação Inclusiva.