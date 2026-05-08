Fundada em 1946, a Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, uma das mais tradicionais de Jundiaí, celebra 80 anos com uma Semana Cultural entre 11 e 15 de maio. A programação envolve estudantes, professores, ex-alunos e a comunidade para valorizar a história da escola e integrar cultura, esporte e educação.

A abertura será na segunda-feira (11), à noite, com roda de conversa entre ex-alunos, ex-professores e ex-diretores. Durante a semana, haverá palestras, sessões de cinema para alunos do 6º ao 9º anos, oficinas culturais, contação de histórias, lançamento literário, apresentações do coral e da banda da escola, show de talentos com karaokê e stand-up. O encerramento, na sexta-feira (15), terá festival esportivo e show com banda cover da cantora Pitty.

Para o diretor, Laercio Sergio dos Santos, os 80 anos são motivo de orgulho e responsabilidade. “O Bispo tem trajetória relevante para a educação pública de Jundiaí. Mesmo com as mudanças recentes na rede estadual, a escola mantém sua relevância pedagógica e social, sustentada pela identidade construída por gerações”, afirma.