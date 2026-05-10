Jundiaí recebe no próximo dia 24 de maio de 2026 o Aloha Skate Fest, evento que promete reunir atletas, artistas e amantes da cultura skate em um dia inteiro de esporte, música, arte e entretenimento. O festival acontece a partir das 10h, no Sororoca – Centro Esportivo José Brenna, localizado na avenida dos Ferroviários, nº 2.700, em Jundiaí.

As disputas serão divididas nas categorias:

Amador

Iniciante

Mirim

A categoria Amador contará com premiação em dinheiro:

1º lugar – R$ 3 mil

2º lugar – R$ 2 mil

3º lugar – R$ 1 mil