Jundiaí recebe no próximo dia 24 de maio de 2026 o Aloha Skate Fest, evento que promete reunir atletas, artistas e amantes da cultura skate em um dia inteiro de esporte, música, arte e entretenimento. O festival acontece a partir das 10h, no Sororoca – Centro Esportivo José Brenna, localizado na avenida dos Ferroviários, nº 2.700, em Jundiaí.
As disputas serão divididas nas categorias:
- Amador
- Iniciante
- Mirim
A categoria Amador contará com premiação em dinheiro:
1º lugar – R$ 3 mil
2º lugar – R$ 2 mil
3º lugar – R$ 1 mil
Já as categorias Iniciante e Mirim receberão premiações em produtos, incluindo confecções, tênis e peças para skate.
O evento também terá a presença de diversos nomes do skate, além da participação especial do grafiteiro Binho (Terceiro Mundo).
Além das competições, o público poderá aproveitar uma estrutura completa, com praça de alimentação, food trucks, cervejaria artesanal Ahtrio, stand de tatuagem do Primo Tattoo, feira de artesanato e muita música ao longo do dia.
A locução ficará por conta de Paulinho Rude Boy e Ricardo Tossi, com arbitragem de Robson Reco e Biano Bianchini. O som do evento será comandado pelo DJ Piggy
O Aloha Skate Fest promete movimentar a cena do skate regional, reunindo esporte, cultura urbana e diversão para toda a família.