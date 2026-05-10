10 de maio de 2026
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ESPORTE E CULTURA

Aloha Skate Fest agita Jundiaí no dia 24 de maio

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As disputas serão divididas nas categorias mirim, iniciante e amador, e haverá premiações em dinheiro para esta última
As disputas serão divididas nas categorias mirim, iniciante e amador, e haverá premiações em dinheiro para esta última

Jundiaí recebe no próximo dia 24 de maio de 2026 o Aloha Skate Fest, evento que promete reunir atletas, artistas e amantes da cultura skate em um dia inteiro de esporte, música, arte e entretenimento. O festival acontece a partir das 10h, no Sororoca – Centro Esportivo José Brenna, localizado na avenida dos Ferroviários, nº 2.700, em Jundiaí.

As disputas serão divididas nas categorias:

  • Amador
  • Iniciante
  • Mirim

A categoria Amador contará com premiação em dinheiro:
1º lugar – R$ 3 mil
2º lugar – R$ 2 mil
3º lugar – R$ 1 mil

Já as categorias Iniciante e Mirim receberão premiações em produtos, incluindo confecções, tênis e peças para skate.

O evento também terá a presença de diversos nomes do skate, além da participação especial do grafiteiro Binho (Terceiro Mundo).

Além das competições, o público poderá aproveitar uma estrutura completa, com praça de alimentação, food trucks, cervejaria artesanal Ahtrio, stand de tatuagem do Primo Tattoo, feira de artesanato e muita música ao longo do dia.

A locução ficará por conta de Paulinho Rude Boy e Ricardo Tossi, com arbitragem de Robson Reco e Biano Bianchini. O som do evento será comandado pelo DJ Piggy

O Aloha Skate Fest promete movimentar a cena do skate regional, reunindo esporte, cultura urbana e diversão para toda a família.

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