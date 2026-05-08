O atual acesso à rua Santo Antônio, pelo km 24 da rodovia Luciano Consoline (SP-063), em Itatiba, será fechado de forma definitiva a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio. A intervenção é necessária para execução do aterro no local, nova etapa das obras de duplicação da via.

Com o fechamento, a concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela via, fará a implantação de um novo acesso à região do Bairro Santo Antônio, 400 metros à frente. A previsão é de que liberação ocorra na segunda quinzena de julho.

Durante o período, os motoristas terão como opção seguir pela Luciano Consoline, sentido Centro, e acessar o bairro pela rua Maria Pinto Palma, na altura do km 21 da via. O fechamento desta segunda-feira foi previamente alinhado com a Prefeitura de Itatiba.