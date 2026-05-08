O atual acesso à rua Santo Antônio, pelo km 24 da rodovia Luciano Consoline (SP-063), em Itatiba, será fechado de forma definitiva a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio. A intervenção é necessária para execução do aterro no local, nova etapa das obras de duplicação da via.
Com o fechamento, a concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela via, fará a implantação de um novo acesso à região do Bairro Santo Antônio, 400 metros à frente. A previsão é de que liberação ocorra na segunda quinzena de julho.
Durante o período, os motoristas terão como opção seguir pela Luciano Consoline, sentido Centro, e acessar o bairro pela rua Maria Pinto Palma, na altura do km 21 da via. O fechamento desta segunda-feira foi previamente alinhado com a Prefeitura de Itatiba.
A duplicação da rodovia entre os km 22+800 e 24+600 permitirá a conexão entre o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, em Jundiaí, e a D. Pedro I (SP-065), em Itatiba, por pistas duplicadas em toda extensão, criando um novo corredor logístico para a região. O trecho da Luciano Consoline funcionará como um prolongamento da Perimetral.
A Rota das Bandeiras divulga diariamente as condições de tráfego em seu perfil no X (@rdasbandeiras) e também no Canal do WhatsApp. Para receber o link, basta encaminhar uma mensagem pelo aplicativo para o 0800-770-8070.
Os motoristas que desejarem mais informações sobre a obra também podem entrar em contato com a concessionária por meio do telefone. A ligação é gratuita e o Centro de Controle Operacional (CCO) funciona 24h.