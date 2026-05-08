08 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MORADIA

Obra de novo conjunto habitacional avança em Várzea Paulista

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
O novo empreendimento do CDHU, destinado às famílias que perderam suas casas na Vila Real, avança com obras e tecnologia inovadora
O novo empreendimento do CDHU, destinado às famílias que perderam suas casas na Vila Real, avança com obras e tecnologia inovadora

A construção do novo empreendimento habitacional destinado às famílias atingidas pelo deslizamento na Vila Real, em dezembro de 2024, avançou mais uma etapa e já alcança 15% de execução. O andamento das obras foi apresentado durante visita técnica realizada na última quarta-feira (6).

Durante a visita, equipes técnicas apresentaram detalhes do cronograma e das etapas em andamento. Atualmente, 90% dos contratos e suprimentos da obra já estão concluídos, enquanto parte significativa das estruturas está em produção industrial fora do canteiro, o que contribui para acelerar a montagem nos próximos meses.

LEIA MAIS:

Segundo o engenheiro responsável pela obra, Marco Túlio Carvalho, o avanço atual é positivo e deve ganhar ainda mais ritmo após a próxima etapa de concretagem. “Até o presente momento, a obra está com 15% de execução. Após a concretagem da primeira laje, entraremos em um novo ciclo construtivo, com etapas semanais de montagem e concretagem, o que permitirá uma evolução mais acelerada do cronograma”, destacou.

Após a conclusão das fundações, terá início a montagem das estruturas metálicas e das paredes. O método construtivo também proporciona melhor desempenho térmico, menor consumo de água durante a obra e facilidade de manutenção futura.

Sobre a obra

A obra representa um avanço importante na política habitacional do município e traz um diferencial inédito: Várzea Paulista será a primeira cidade do Brasil a construir prédios habitacionais de quatro pavimentos utilizando o sistema Light Steel Frame, método construtivo com estruturas em aço leve que oferece maior agilidade na execução, sustentabilidade e redução na geração de resíduos.

Cada unidade habitacional terá 44 m², distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O conjunto contará ainda com área de lazer, playground, estacionamento para moradores e visitantes, hall de convivência, infraestrutura para elevador e preparação para geração de energia solar. Além disso, a medição de água, energia elétrica e gás será individualizada.

O empreendimento, realizado em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), contará com duas torres e 66 apartamentos destinados prioritariamente às famílias que perderam suas casas após o deslizamento ocorrido na Vila Real.

A previsão é que o empreendimento seja entregue ainda este ano, garantindo moradia digna e segurança habitacional às famílias atingidas pelo deslizamento na Vila Real.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários