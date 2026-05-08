A construção do novo empreendimento habitacional destinado às famílias atingidas pelo deslizamento na Vila Real, em dezembro de 2024, avançou mais uma etapa e já alcança 15% de execução. O andamento das obras foi apresentado durante visita técnica realizada na última quarta-feira (6).
Durante a visita, equipes técnicas apresentaram detalhes do cronograma e das etapas em andamento. Atualmente, 90% dos contratos e suprimentos da obra já estão concluídos, enquanto parte significativa das estruturas está em produção industrial fora do canteiro, o que contribui para acelerar a montagem nos próximos meses.
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Segundo o engenheiro responsável pela obra, Marco Túlio Carvalho, o avanço atual é positivo e deve ganhar ainda mais ritmo após a próxima etapa de concretagem. “Até o presente momento, a obra está com 15% de execução. Após a concretagem da primeira laje, entraremos em um novo ciclo construtivo, com etapas semanais de montagem e concretagem, o que permitirá uma evolução mais acelerada do cronograma”, destacou.
Após a conclusão das fundações, terá início a montagem das estruturas metálicas e das paredes. O método construtivo também proporciona melhor desempenho térmico, menor consumo de água durante a obra e facilidade de manutenção futura.
Sobre a obra
A obra representa um avanço importante na política habitacional do município e traz um diferencial inédito: Várzea Paulista será a primeira cidade do Brasil a construir prédios habitacionais de quatro pavimentos utilizando o sistema Light Steel Frame, método construtivo com estruturas em aço leve que oferece maior agilidade na execução, sustentabilidade e redução na geração de resíduos.
Cada unidade habitacional terá 44 m², distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O conjunto contará ainda com área de lazer, playground, estacionamento para moradores e visitantes, hall de convivência, infraestrutura para elevador e preparação para geração de energia solar. Além disso, a medição de água, energia elétrica e gás será individualizada.
O empreendimento, realizado em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), contará com duas torres e 66 apartamentos destinados prioritariamente às famílias que perderam suas casas após o deslizamento ocorrido na Vila Real.
A previsão é que o empreendimento seja entregue ainda este ano, garantindo moradia digna e segurança habitacional às famílias atingidas pelo deslizamento na Vila Real.