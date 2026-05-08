A construção do novo empreendimento habitacional destinado às famílias atingidas pelo deslizamento na Vila Real, em dezembro de 2024, avançou mais uma etapa e já alcança 15% de execução. O andamento das obras foi apresentado durante visita técnica realizada na última quarta-feira (6).

Durante a visita, equipes técnicas apresentaram detalhes do cronograma e das etapas em andamento. Atualmente, 90% dos contratos e suprimentos da obra já estão concluídos, enquanto parte significativa das estruturas está em produção industrial fora do canteiro, o que contribui para acelerar a montagem nos próximos meses.

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