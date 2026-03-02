A Prefeitura de Várzea Paulista avança mais uma etapa na construção do novo empreendimento habitacional destinado às famílias atingidas pelo deslizamento da Vila Real, em dezembro de 2024. Nesta sexta-feira (27), durante nova visita técnica ao canteiro de obras, foi constatada a conclusão da concretagem da base do primeiro pavimento. Além disso, equipes trabalham na concretagem do segundo pavimento, marcando o progresso da estrutura das torres que receberão os apartamentos.
O empreendimento, composto por duas torres com 66 apartamentos, representa um marco na política habitacional do município. Após a limpeza do terreno e a realização dos serviços de topografia e terraplanagem, a obra agora entra em uma nova etapa: a execução das fundações, com a fixação das estacas que darão sustentação às estruturas dos prédios.
As obras seguem sob coordenação da Prefeitura, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), e com acompanhamento técnico das empresas responsáveis pela execução.
Tecnologia inédita no país
Várzea Paulista será a primeira cidade do Brasil a construir prédios habitacionais de quatro pavimentos utilizando o sistema Light Steel Frame — tecnologia que emprega estruturas em aço leve, permitindo obras mais rápidas, sustentáveis e com menor geração de resíduos.
Segundo o cronograma, após a conclusão das fundações, terá início a montagem das estruturas metálicas e das paredes. O método construtivo também garante melhor desempenho térmico, menor consumo de água na obra e facilidade de manutenção futura dos edifícios.
Moradia digna e infraestrutura completa
Os apartamentos terão 44 m², distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O conjunto habitacional contará ainda com área de lazer, playground, estacionamento para moradores e visitantes, hall de convivência, infraestrutura para elevador e preparação para geração de energia solar. A medição de água, energia e gás será individualizada.
No entorno do empreendimento, a Prefeitura realizará compensação ambiental com o plantio de mais de 500 árvores, reforçando o compromisso com sustentabilidade e qualidade urbana.
Compromisso social da gestão
O empreendimento atenderá prioritariamente as famílias que perderam suas casas no deslizamento ocorrido na Vila Real. A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal em oferecer segurança habitacional e recomeço digno para quem mais precisa.