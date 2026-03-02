A Prefeitura de Várzea Paulista avança mais uma etapa na construção do novo empreendimento habitacional destinado às famílias atingidas pelo deslizamento da Vila Real, em dezembro de 2024. Nesta sexta-feira (27), durante nova visita técnica ao canteiro de obras, foi constatada a conclusão da concretagem da base do primeiro pavimento. Além disso, equipes trabalham na concretagem do segundo pavimento, marcando o progresso da estrutura das torres que receberão os apartamentos.

O empreendimento, composto por duas torres com 66 apartamentos, representa um marco na política habitacional do município. Após a limpeza do terreno e a realização dos serviços de topografia e terraplanagem, a obra agora entra em uma nova etapa: a execução das fundações, com a fixação das estacas que darão sustentação às estruturas dos prédios.

As obras seguem sob coordenação da Prefeitura, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), e com acompanhamento técnico das empresas responsáveis pela execução.

Tecnologia inédita no país