07 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FUGIU PARA JUNDIAÍ

Jovem de 12 anos mora no mesmo bairro onde foi estuprada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ela relatou que foi levada à força para uma casa na favela de Paraisópolis
Ela relatou que foi levada à força para uma casa na favela de Paraisópolis

A adolescente de 12 anos, que chegou de ônibus a Jundiaí, na manhã da última segunda-feira (4), e usou o celular de um transeunte para pedir socorro Polícia Militar, alegando que havia sido estuprada, é moradora no bairro Paraisópolis, o mesmo onde ela disse que sofreu o estupro. O caso, segundo apurou o Jornal de Jundiaí, será investigado pela Polícia Civil da Capital.

De acordo com a PM, que divulgou as informações nesta quarta-feira (6), a adolescente relatou que foi levada à força para uma casa localizada na comunidade de Paraisópolis, onde permaneceu presa no imóvel por dois dias sob ameaças.

A vítima relatou à PM que, durante o período em que permaneceu na casa, ela sofreu violência física, psicológica e sexual. Na segunda-feira, ela conseguiu se desvencilhar e fugiu, tomando o primeiro ônibus que avistou e vindo parar em Jundiaí. Com a ajuda de um transeunte, ela ligou para 190.

Os policiais a levaram para o Plantão Policial, de onde fizeram contato com os familiares dela. Eles vieram a Jundiaí para o registro da ocorrência e posteriormente a levaram ao Hospital Universitário (HU), onde a jovem passou por exames.

Apesar de a ocorrência ter sido registrada em Jundiaí, o caso será investigado pela Polícia Civil da Capital.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários