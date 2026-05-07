A adolescente de 12 anos, que chegou de ônibus a Jundiaí, na manhã da última segunda-feira (4), e usou o celular de um transeunte para pedir socorro Polícia Militar, alegando que havia sido estuprada, é moradora no bairro Paraisópolis, o mesmo onde ela disse que sofreu o estupro. O caso, segundo apurou o Jornal de Jundiaí, será investigado pela Polícia Civil da Capital.

De acordo com a PM, que divulgou as informações nesta quarta-feira (6), a adolescente relatou que foi levada à força para uma casa localizada na comunidade de Paraisópolis, onde permaneceu presa no imóvel por dois dias sob ameaças.

A vítima relatou à PM que, durante o período em que permaneceu na casa, ela sofreu violência física, psicológica e sexual. Na segunda-feira, ela conseguiu se desvencilhar e fugiu, tomando o primeiro ônibus que avistou e vindo parar em Jundiaí. Com a ajuda de um transeunte, ela ligou para 190.