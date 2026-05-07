A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, realizou na manhã desta quinta-feira (07) uma ação de conscientização em prol da segurança viária e da prevenção a sinistros voltada para motociclistas. A iniciativa integra a programação do movimento ‘Maio Amarelo’ e foi desenvolvida no bolsão de estacionamento do Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).
Motociclistas foram orientados sobre a importância do respeito aos limites de velocidade nas ruas e avenidas e à sinalização, além da manutenção de uma distância segura do veículo da frente e do respeito aos pedestres e aos condutores de carros e outros veículos. Em parceria com o Detran-SP, a Polícia Militar e a concessionária Motiva Autoban, a Secretaria realizou com cada condutor uma ação chamada ‘Ponto Cego’, com a finalidade de mostrar a todos que na condução é importante ver e ser visto para se evitar acidentes.
O condutor de passageiros por aplicativo Renato Rodrigues elogiou a ação. “É legal a mensagem de conscientização que a ação nos passa. Tem muita gente imprudente guiando motocicletas e usando o celular ao mesmo tempo”, destacou.
Os participantes da ação ganharam brindes e folhetos que reforçam a educação de trânsito e a segurança viária. O mascote Vaguinho esteve presente e ajudou a passar as mensagens do Maio Amarelo. A ação foi acompanhada de perto pela secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida. “Estamos unindo esforços com a PM, o Detran-SP e a Motiva Autoban para reduzirmos o número de sinistros de trânsito e aumentarmos a segurança viária na cidade. Enxergar o outro é um gesto simples, mas que salva vidas”, reforçou a secretária.
Ações na semana
A semana foi marcada por vários eventos do Maio Amarelo: no domingo (3) teve entrega de fitinhas do movimento e folhetos educativos; na segunda (4) ocorreu uma ação de conscientização junto a motociclistas no Eloy Chaves, em parceria com a concessionária Colinas; na terça (5) e na quarta-feira (6) houve abordagens a pedestres e motoristas no Centro com a presença dos mascotes Faixolita e Vaguinho.