A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, realizou na manhã desta quinta-feira (07) uma ação de conscientização em prol da segurança viária e da prevenção a sinistros voltada para motociclistas. A iniciativa integra a programação do movimento ‘Maio Amarelo’ e foi desenvolvida no bolsão de estacionamento do Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).

Motociclistas foram orientados sobre a importância do respeito aos limites de velocidade nas ruas e avenidas e à sinalização, além da manutenção de uma distância segura do veículo da frente e do respeito aos pedestres e aos condutores de carros e outros veículos. Em parceria com o Detran-SP, a Polícia Militar e a concessionária Motiva Autoban, a Secretaria realizou com cada condutor uma ação chamada ‘Ponto Cego’, com a finalidade de mostrar a todos que na condução é importante ver e ser visto para se evitar acidentes.

O condutor de passageiros por aplicativo Renato Rodrigues elogiou a ação. “É legal a mensagem de conscientização que a ação nos passa. Tem muita gente imprudente guiando motocicletas e usando o celular ao mesmo tempo”, destacou.