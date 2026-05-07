Um homem foi preso nesta quinta-feira (7) pela Guarda Municipal de Jundiaí após fingir que falava ao celular e ignorar a presença dos guardas. A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio.
De acordo com a GM, a equipe do Apoio Tático fazia patrulhamento pelo bairro quando avistou o homem em atitude suspeita. Ainda segundo a GM, quando ele percebeu a aproximação da viatura mudou, repentinamente, de direção, parou em frente a um portão e começou a conversar, aparentemente tentando disfarçar a presença da equipe.
Os guardas perceberam que o suspeito falava sozinho. Ao revistarem o homem, os guardas encontraram diversas porções de drogas já embaladas e prontas para a venda. O suspeito relatou que havia pegado os entorpecentes em um prédio próximo ao local da abordagem e faria o transporte até o Jardim Tamoio.
O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.