A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está com cadastro aberto para profissionais interessados em atuar como professores na rede pública estadual em Jundiaí. De acordo com a Secretaria, a iniciativa tem como objetivo ampliar o banco de talentos e fortalecer o atendimento nas escolas em diferentes regiões do estado.

As oportunidades são para atuação nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Inglês, Ciências e áreas correlatas. Para essas áreas, podem se candidatar, por exemplo, profissionais formados em Letras, Matemática, Física, Química, Biologia, Pedagogia, Engenharias, além de áreas afins, conforme a compatibilidade de formação exigida. Além de Jundiaí, há vagas abertas em outras 12 Unidades Regionais de Ensino (UREs), nas regiões Sul e Leste da capital, entre outras.

Os profissionais interessados devem acessar o Banco de Talentos da Seduc-SP (CLICA AQUI) para realizar o cadastro até o dia 1º de junho. Professores com licenciatura têm prioridade no processo de atribuição de aulas. No entanto, o cadastro também está aberto para bacharéis, tecnólogos e estudantes do ensino superior, o que amplia as possibilidades de participação e contribui para a diversidade de perfis na rede.