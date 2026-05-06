Um homem deixou o carro com as portas abertas e a chave no contato, estacionado no Parque Ferraz Costa, em Itatiba, no final da noite desta terça-feira (5). A ocasião fez de ladrão um casal de namorados que passava pelo local e eles furtaram o veículo. A vítima chegou a ver os criminosos deixando o local com o automóvel. Pouco mais de uma hora depois a Guarda Municipal recuperou o veículo e prendeu os suspeitos.
A vítima, que é corretor de imóveis, estacionou o automóvel por volta das 23h15. Cerca de 10 minutos depois, ao retornar, flagrou o carro sendo levado do local.
Ele acionou imediatamente a Guarda Municipal, que enviou equipes para a ocorrência. Testemunhas informaram ter visto um casal entrando no veículo e repassaram as características dos ladrões.
Minutos depois, surgiram informações de que o carro circulava pelo bairro Real Parque Dom Pedro. As equipes foram deslocadas para a região e localizaram um casal com as mesmas características caminhando pela rua. Durante a abordagem, os guardas encontraram com eles a chave do veículo.
A mulher confessou o furto e indicou um terreno baldio onde o carro havia sido abandonado. Segundo ela, o casal estava no parque e, sem transporte para voltar para casa, decidiu furtar o automóvel ao encontrá-lo aberto e com a chave na ignição.
Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante.