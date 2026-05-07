O Dia das Mães é tido como a segunda data mais forte para o comércio, atrás apenas do Natal e já movimenta os centros comerciais de Jundiaí. E uma projeção realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região aponta que as vendas de maio, impulsionadas pelo Dia das Mães, deverão ter alta de 3% em todo o Estado de São Paulo. A expectativa é que o faturamento atinja quase R$ 82 bilhões, cerca de R$ 2,7 bilhões a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.
Na avaliação das entidades, a expectativa otimista se sustenta pelo mercado de trabalho , que segue aquecido, e pelo aumento da renda , tornando possível que mais pessoas consumam e obtenham crédito.
Crescimento disseminado
A alta no comércio é esperada em todos os segmentos desenvolvidos pelo levantamento que tem como principais destaques: farmácias e perfumarias , com avanço de 6%; as lojas de vestuário , tecidos e calçados , que devem crescer 4%; e os supermercados , com elevação de 3%.
Os juros elevados e o endividamento familiar, somados às incertezas econômicas e eleitorais, acabaram afetando as vendas de bens consolidados. Nesses casos, a compra normalmente depende de crédito e comprometimento da renda por vários meses. Nesse contexto, as atividades de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, bem como as lojas de móveis e decoração , deverão apresentar taxas de crescimento menores em maio, com altas de 1% e 2%, respectivamente.
Em Jundiaí
De olho na oportunidade de aumentar o faturamento, os lojistas irão trabalhar com horários especiais nestes dias que antecedem o Dia das Mães. Em contrapartida, para fomentar as vendas e alavancar a economia local, serão realizadas ações em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, com apoio cultural do Sesc Jundiaí.
Nesta quinta (07) e na sexta-feira (08), conforme está garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), os lojistas que desejarem poderão atender até as 22h. Já sábado, dia 09, o funcionamento será das 9 às 18h.