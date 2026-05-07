O Dia das Mães é tido como a segunda data mais forte para o comércio, atrás apenas do Natal e já movimenta os centros comerciais de Jundiaí. E uma projeção realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região aponta que as vendas de maio, impulsionadas pelo Dia das Mães, deverão ter alta de 3% em todo o Estado de São Paulo. A expectativa é que o faturamento atinja quase R$ 82 bilhões, cerca de R$ 2,7 bilhões a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

Na avaliação das entidades, a expectativa otimista se sustenta pelo mercado de trabalho , que segue aquecido, e pelo aumento da renda , tornando possível que mais pessoas consumam e obtenham crédito.

Crescimento disseminado

A alta no comércio é esperada em todos os segmentos desenvolvidos pelo levantamento que tem como principais destaques: farmácias e perfumarias , com avanço de 6%; as lojas de vestuário , tecidos e calçados , que devem crescer 4%; e os supermercados , com elevação de 3%.