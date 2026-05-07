A Carteira Nacional de Motorista (CNH) mais barata do Brasil é a a do Estado de São Paulo. As mudanças implementadas pelo Detran-SP no processo de habilitação permitem que o cidadão pague, atualmente, R$ 105,66. O valor é referente as taxas de agendamento dos exames teórico e prático da primeira habilitação. Além disso, o motorista pode optar apenas pela versão digital da CNH e de forma gratuita.

O documento pode ser acessado com apenas um clique, na palma da mão, por meio do aparelho celular. Ele possui a mesma validade jurídica em todo o território nacional. A versão digital contempla todos os serviços de habilitação, incluindo primeira CNH, renovação, CNH definitiva, adição ou mudança de categoria, reabilitação e inclusão do EAR (Exerce Atividade Remunerada), utilizado por motoristas e motociclistas profissionais.

“As mudanças implementadas em São Paulo colocam o cidadão no centro do processo. Hoje, a pessoa tem mais liberdade de escolha e um custo significativamente menor para obter a habilitação. Estamos modernizando o sistema sem abrir mão da segurança, oferecendo a CNH mais barata do Brasil”, afirma o diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP, Lucas Papais.