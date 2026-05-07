Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão prenderam um homem na manhã desta quinta-feira (7), em Cabreúva, suspeito de violência doméstica e lesão corporal contra a ex-esposa.

Segundo a vítima, ela caminhava pela avenida Maranhão quando foi abordada pelo ex-marido, que estava em uma motocicleta. De acordo com o relato, ele desceu do veículo e passou a ameaçá-la e ofendê-la verbalmente. Ainda conforme a denúncia, o agressor empurrou a mulher e, em seguida, a atingiu no braço com um golpe utilizando o capacete.

A agressão foi interrompida por um pedestre que presenciou a cena e interveio para defender a vítima, afastando o suspeito.