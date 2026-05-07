A Comissão Especial do Idoso de Jundiaí se reuniu nesta quarta-feira (6) para discutir o envelhecimento da população e a necessidade de políticas públicas com objetivo de ampliar o diálogo entre poder público e sociedade sobre o tema. Foram discutidos desafios para criação de programas municipais para aluguel social aos idosos e parcerias entre prefeitura e construtoras para projetos de condomínios e habitação com preço acessível. O encontro reuniu representantes da Proempi, arquitetos, Secretaria de Habitação e Assessoria de Políticas para os Idosos, entre outros setores e entidades.

Pacote de benefícios aos secretários de Jundiaí

Na votação do projeto que aprovou pagamento de auxílio-alimentação aos secretários municipais de Jundiaí, o texto recebeu pelo parlamento onze votos favoráveis e seis contrários. Dois vereadores não participaram da votação, Mariana Janeiro (PT) e Tiago da El Elion (PL). Entre os votos contrários estão, Cristiano Lopes (PP), Delegado Paulo Sérgio (PSDB), Henrique Parra Parra (Psol), Madson Henrique (PL), Quézia De Lucca (PL) e Rodrigo Albino (PL). Já no projeto que autoriza a instituição do décimo terceiro salário e o direito a férias remuneradas, acrescidas de um terço, para os secretários municipais, o texto contou com 13 votos favoráveis e um contrário. Cinco parlamentares não votaram, entre eles, Dr. Kachan Jr. (Republicanos), Mariana Janeiro (PT), Quézia de Lucca (PL), Rodrigo Albino (PL) e Tiago da El Elion (PL). Apenas Henrique Parra Parra (Psol) foi contrário.

Assistência a idosos e ações de prevenção em pauta

A Câmara Municipal de Várzea Paulista realizou, na terça-feira (5), a 55ª Sessão Ordinária com pauta voltada a temas tributários, segurança, saúde e infraestrutura urbana.Entre os projetos apresentados, dois de lei complementar tratam da ampliação da isenção de IPTU para beneficiários da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Também entraram em pauta propostas que instituem a Política Municipal de Videomonitoramento e criam o Dia Municipal de Conscientização e Prevenção das Doenças Renais.

Jovens do futuro