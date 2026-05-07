A Comissão Especial do Idoso de Jundiaí se reuniu nesta quarta-feira (6) para discutir o envelhecimento da população e a necessidade de políticas públicas com objetivo de ampliar o diálogo entre poder público e sociedade sobre o tema. Foram discutidos desafios para criação de programas municipais para aluguel social aos idosos e parcerias entre prefeitura e construtoras para projetos de condomínios e habitação com preço acessível. O encontro reuniu representantes da Proempi, arquitetos, Secretaria de Habitação e Assessoria de Políticas para os Idosos, entre outros setores e entidades.
Pacote de benefícios aos secretários de Jundiaí
Na votação do projeto que aprovou pagamento de auxílio-alimentação aos secretários municipais de Jundiaí, o texto recebeu pelo parlamento onze votos favoráveis e seis contrários. Dois vereadores não participaram da votação, Mariana Janeiro (PT) e Tiago da El Elion (PL). Entre os votos contrários estão, Cristiano Lopes (PP), Delegado Paulo Sérgio (PSDB), Henrique Parra Parra (Psol), Madson Henrique (PL), Quézia De Lucca (PL) e Rodrigo Albino (PL). Já no projeto que autoriza a instituição do décimo terceiro salário e o direito a férias remuneradas, acrescidas de um terço, para os secretários municipais, o texto contou com 13 votos favoráveis e um contrário. Cinco parlamentares não votaram, entre eles, Dr. Kachan Jr. (Republicanos), Mariana Janeiro (PT), Quézia de Lucca (PL), Rodrigo Albino (PL) e Tiago da El Elion (PL). Apenas Henrique Parra Parra (Psol) foi contrário.
Assistência a idosos e ações de prevenção em pauta
A Câmara Municipal de Várzea Paulista realizou, na terça-feira (5), a 55ª Sessão Ordinária com pauta voltada a temas tributários, segurança, saúde e infraestrutura urbana.Entre os projetos apresentados, dois de lei complementar tratam da ampliação da isenção de IPTU para beneficiários da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Também entraram em pauta propostas que instituem a Política Municipal de Videomonitoramento e criam o Dia Municipal de Conscientização e Prevenção das Doenças Renais.
Jovens do futuro
Ocorreu nesta quinta-feira (6) a terceira sessão ordinária da 7º legislatura do Parlamento Jovem de Jundiaí, a partir das 14h30, na Câmara Municipal. O Parlamento Jovem é um programa educativo do Legislativo que dá oportunidade aos jovens de vivenciarem um ano de mandato simulado, podendo apresentar projetos, protocolar requerimentos e enviar indicações à Prefeitura. O parlamento jovem é composto por 19 estudantes eleitos de escolas públicas.
Pesquisa mostra Flávio à frente em SP
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece à frente do presidente Lula (PT) em São Paulo em cenário de segundo turno testado por pesquisa Genial/Quaest, enquanto o petista lidera em estados do Nordeste. Em Minas Gerais, há empate técnico.
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca 47% entre os paulistas, ante 35% do atual chefe do Executivo - 12 pontos percentuais de diferença. O congressista também registra vantagem no Rio Grande do Sul (+26 pontos percentuais), no Paraná (+20), em Goiás (+13) e no Rio de Janeiro (+13).
Em contrapartida, Lula está na dianteira na Bahia (+33), em Pernambuco (+34) e no Ceará (+28). No Pará, o petista tem 7 pontos de vantagem, enquanto em Minas aparece numericamente à frente, com 39% das intenções, contra 36% de Flávio, o que configura empate técnico.
Lula se reúne com Trump nos EUA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (7) se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O encontro terá como foco o comércio bilateral e o combate ao crime organizado. O governo brasileiro pretende apresentar ações recentes no enfrentamento às organizações criminosas, incluindo um acordo de cooperação firmado no mês passado entre os dois países para combater o tráfico internacional de armas e drogas, com troca de informações sobre apreensões e rotas ilícitas. Além disso, a reunião pode abordar temas como geopolítica, exploração de minerais críticos e eventuais medidas comerciais. Integrantes do governo indicam que o Brasil defenderá a reciprocidade em caso de imposição de tarifas por motivos políticos.