A noite de terça-feira (5) marcou mais um capítulo importante na consolidação política da chamada “Dupla da Região”, formada por Luiz Fernando Machado e João Paulo Souza. O encontro “Direita em Movimento”, realizado em Cabreúva, reuniu mais de 200 pessoas entre lideranças políticas, representantes da sociedade civil, apoiadores e moradores, reforçando o crescimento da articulação regional em torno da proposta de ampliar a representatividade da Região Metropolitana de Jundiaí nas esferas estadual e federal.

O evento aconteceu no Espaço João e Maria e contou com a presença de importantes lideranças políticas da cidade e da região. Entre elas estavam a prefeita de Cabreúva, Noemi Bernardes; o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Santi; o vereador Luciano Barboza; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabreúva, Marcelo Carnaúba; o secretário de Segurança Pública, Fabio Fiore; o secretário de Mobilidade Urbana, Henri Perkis; o secretário-adjunto de Gestão, Jesse Nascimento; além do vereador e presidente do PL de Itatiba, Juninho Parodi; do vereador de Várzea Paulista, Guilherme Zafani; do gestor de Desenvolvimento Econômico de Várzea Paulista, Wandy Nogueira; e da liderança jovem Matheus Reggio.

Mais do que um encontro político, o evento consolidou o fortalecimento da união entre experiência administrativa e renovação política representada pela dupla Luiz Fernando Machado e João Paulo. O movimento vem crescendo justamente pela proposta de aproximação direta com os municípios, ouvindo lideranças locais e identificando demandas prioritárias da população.