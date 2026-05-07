A noite de terça-feira (5) marcou mais um capítulo importante na consolidação política da chamada “Dupla da Região”, formada por Luiz Fernando Machado e João Paulo Souza. O encontro “Direita em Movimento”, realizado em Cabreúva, reuniu mais de 200 pessoas entre lideranças políticas, representantes da sociedade civil, apoiadores e moradores, reforçando o crescimento da articulação regional em torno da proposta de ampliar a representatividade da Região Metropolitana de Jundiaí nas esferas estadual e federal.
O evento aconteceu no Espaço João e Maria e contou com a presença de importantes lideranças políticas da cidade e da região. Entre elas estavam a prefeita de Cabreúva, Noemi Bernardes; o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Santi; o vereador Luciano Barboza; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabreúva, Marcelo Carnaúba; o secretário de Segurança Pública, Fabio Fiore; o secretário de Mobilidade Urbana, Henri Perkis; o secretário-adjunto de Gestão, Jesse Nascimento; além do vereador e presidente do PL de Itatiba, Juninho Parodi; do vereador de Várzea Paulista, Guilherme Zafani; do gestor de Desenvolvimento Econômico de Várzea Paulista, Wandy Nogueira; e da liderança jovem Matheus Reggio.
Mais do que um encontro político, o evento consolidou o fortalecimento da união entre experiência administrativa e renovação política representada pela dupla Luiz Fernando Machado e João Paulo. O movimento vem crescendo justamente pela proposta de aproximação direta com os municípios, ouvindo lideranças locais e identificando demandas prioritárias da população.
Durante o encontro, moradores e representantes da cidade destacaram necessidades ligadas à mobilidade urbana, investimentos em infraestrutura, obras de micro e macrodrenagem, além da ampliação de recursos para a saúde pública.
Luiz Fernando Machado ressaltou a importância da proximidade com os municípios para construção de uma atuação política conectada às demandas reais da população.
“Cabreúva sempre nos recebe de forma muito especial. É uma cidade onde encontramos acolhimento e pessoas que acreditam na força da nossa região. Esse contato direto é fundamental para entender as demandas e lutar pelos investimentos que as cidades precisam”, afirmou.
João Paulo Souza reforçou que a região precisa ampliar sua força política para garantir investimentos e soluções estruturais.
“Os municípios conseguem manter seus serviços, mas os grandes investimentos dependem de articulação e recursos. Quando temos representantes da própria região, que conhecem a realidade das cidades, conseguimos encaminhar soluções com muito mais eficiência”, destacou.
A consolidação da dupla tem ganhado força justamente pela proposta de atuação regional integrada. Enquanto Luiz Fernando traz experiência acumulada como ex-prefeito de Jundiaí, deputado federal e estadual, João Paulo representa uma nova geração política ligada à gestão pública e à articulação regional.
O movimento “Direita em Movimento” já percorreu diferentes cidades da região e deve continuar ampliando sua presença nos próximos meses. A próxima edição está prevista para acontecer em Itatiba, reforçando a estratégia de fortalecimento regional e aproximação com a população.