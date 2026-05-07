No último dia para regularização eleitoral, cartórios de Jundiaí ficaram lotados nesta quarta-feira (6). Na cidade, mais de 23,3 mil títulos precisavam ser regularizados, segundo levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) divulgado poucos dias antes do fim do prazo. Com a chegada da data, Jundiaí registrou 15.945 atendimentos, sendo 6.121 alistamentos, 5.692 transferências e 4.132 revisões. Desse total, mais de 700 foram realizados apenas no último dia.

Na 424ª Zona Eleitoral, no Centro da cidade, a fila foi tão grande que, segundo a chefe de cartório, Janessa Papatella, 98 atendimentos ficaram agendados para esta quinta-feira (7) e 58 para sexta-feira (8). Ela ressalta que “esse agendamento foi para as pessoas que chegaram dentro do prazo para regularização e que não conseguiram ser atendidas”, já que a espera era de cerca de duas horas. Durante a reta final, somente entre segunda-feira (4) e terça-feira (5), a zona eleitoral registrou 581 atendimentos. No último dia, foram mais de 400 atendimentos, e 277 ainda aguardam análise, com prazo até a meia-noite do encerramento. Para o pleito, a cidade possui mais de 350 mil eleitores aptos, distribuídos em três zonas eleitorais.