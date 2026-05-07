No último dia para regularização eleitoral, cartórios de Jundiaí ficaram lotados nesta quarta-feira (6). Na cidade, mais de 23,3 mil títulos precisavam ser regularizados, segundo levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) divulgado poucos dias antes do fim do prazo. Com a chegada da data, Jundiaí registrou 15.945 atendimentos, sendo 6.121 alistamentos, 5.692 transferências e 4.132 revisões. Desse total, mais de 700 foram realizados apenas no último dia.
Na 424ª Zona Eleitoral, no Centro da cidade, a fila foi tão grande que, segundo a chefe de cartório, Janessa Papatella, 98 atendimentos ficaram agendados para esta quinta-feira (7) e 58 para sexta-feira (8). Ela ressalta que “esse agendamento foi para as pessoas que chegaram dentro do prazo para regularização e que não conseguiram ser atendidas”, já que a espera era de cerca de duas horas. Durante a reta final, somente entre segunda-feira (4) e terça-feira (5), a zona eleitoral registrou 581 atendimentos. No último dia, foram mais de 400 atendimentos, e 277 ainda aguardam análise, com prazo até a meia-noite do encerramento. Para o pleito, a cidade possui mais de 350 mil eleitores aptos, distribuídos em três zonas eleitorais.
Cartórios eleitorais de Jundiaí registraram mais de 700 regularizações no fim do prazo
Ainda no fim do atendimento, a fila ultrapassava os portões, com cidadãos preocupados com o prazo. Nathálie Marques, estudante de 17 anos, de Itupeva, precisou correr para regularizar a situação. Ela descobriu apenas no último dia que precisaria do título de eleitor para conseguir uma vaga de emprego. A mãe, ofegante e atualmente desempregada, contou que não conseguiu emitir o documento em Itupeva. “Só hoje, no dia do exame adicional, a empresa pediu o documento”, disse. “Vamos ver se vai dar tempo”, completou, enquanto seguia na fila, que continuava a crescer até os últimos minutos.
Cartório central de Jundiaí recebeu 1,2 mil eleitores de segunda-feira (4) a quarta-feira (6)
Nos portões de saída, aqueles que haviam se adiantado aguardavam para retornar para casa. Era por volta das 16h30 quando o JJ conversou com Vinícius Watare, 18 anos, autônomo, que chegou para regularizar o título às 13h50. Ao retirar a senha 403, o painel marcava o número 354.
Já Eduardo Santos, 18 anos, também autônomo, que chegou um pouco mais tarde, optou por ir direto para a fila de agendamento. Diante da extensão da fila para regularização, ele não conseguiria emitir o título a tempo e, por isso, agendou atendimento para a próxima semana.
Para quem não regularizou a situação eleitoral dentro do prazo, além de não poder votar em outubro, há restrições administrativas, como obter documentos, tomar posse em cargo público ou efetuar matrícula em instituição pública de ensino. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para cidadãos a partir dos 18 anos e facultativos para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos.
Mesmo com 73 anos, Roberto Pereira da Silva, administrador aposentado, aproveitou que estava no Centro da cidade para passar no maior cartório eleitoral. Segundo ele, “vim ver se o meu título está regular, não estava conseguindo acessar o e-Título”. No local, foi orientado sobre a não obrigatoriedade do voto e optou por retornar para casa para não enfrentar a fila.