A APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas) de Jundiaí, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí vai ampliar a oferta de tratamentos com próteses dentárias nas modalidades total e parcial removível. O novo convênio, com valor de R$ 1,5 milhão, prevê a entrega de 1,5 mil próteses até maio de 2027. Com o investimento, o atendimento mensal passará de 100 para 125 pessoas beneficiadas.
De acordo com nota enviada pela Secretaria de Promoção da Saúde, os atendimentos são realizados por meio de regulação do Departamento de Regulação da Saúde (DRS) seguindo critérios de elegibilidade definidos pela rede municipal. Só em 2025 foram ofertadas 1,2 mil próteses, com 429 pacientes atendidos. Já em 2026, até o mês de abril, foram realizadas 347 próteses, beneficiando 191 pacientes.
Segundo o tesoureiro da APCD, Maurício Fortunato Macioca, a demanda na instituição já existia e agora o convênio irá acelerar o atendimento. “Este projeto existe desde 2024 e agora está sendo ampliado para atender a população que precisa deste tipo de reabilitação oral”, afirma.
Segundo ele, as pessoas passam por triagem e atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e, posteriormente, são encaminhadas para iniciar a reabilitação na associação. “Atendemos todas as terças-feiras cerca de 200 pacientes oriundos do SUS. Na associação eles passam por todo o tratamento, provas, até a efetiva aceitação do paciente e posterior controle da prótese entregue”, explica Macioca.
Novo convênio
A associação prevê para os próximos meses um novo convênio com o governo municipal, que poderá oferecer à população exames de tomografia pré-cirúrgicos. “Foi adquirido um equipamento de última geração que oferece maior amplitude nos resultados para que o tratamento odontológico seja mais preciso, seguro e eficiente para todos os pacientes”, explica.