A APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas) de Jundiaí, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí vai ampliar a oferta de tratamentos com próteses dentárias nas modalidades total e parcial removível. O novo convênio, com valor de R$ 1,5 milhão, prevê a entrega de 1,5 mil próteses até maio de 2027. Com o investimento, o atendimento mensal passará de 100 para 125 pessoas beneficiadas.

De acordo com nota enviada pela Secretaria de Promoção da Saúde, os atendimentos são realizados por meio de regulação do Departamento de Regulação da Saúde (DRS) seguindo critérios de elegibilidade definidos pela rede municipal. Só em 2025 foram ofertadas 1,2 mil próteses, com 429 pacientes atendidos. Já em 2026, até o mês de abril, foram realizadas 347 próteses, beneficiando 191 pacientes.

Segundo o tesoureiro da APCD, Maurício Fortunato Macioca, a demanda na instituição já existia e agora o convênio irá acelerar o atendimento. “Este projeto existe desde 2024 e agora está sendo ampliado para atender a população que precisa deste tipo de reabilitação oral”, afirma.