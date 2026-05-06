O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 24 de maio, com a exposição e venda de artesanatos em prol do Instituto Luiz Braille.

No local estão em exposição velas aromáticas, costura criativa, acessórios em resina, imagens em gesso, incensos, acessórios de organização, kits para o Dia das Mães e muito mais, com preços a partir de R$ 15. Uma boa oportunidade para decorar, presentear e ajudar.

O Instituto Jundiaiense Profissional para Cegos Luiz Braille foi fundado em 20 de dezembro de 1941 e até hoje tem como foco habilitar ou reabilitar deficientes visuais portadores de deficiência visual ou com baixa visão tornando-os independentes e promover sua integração à sociedade são os objetivos do trabalho desenvolvido pelo Instituto.

Para que isso seja possível, uma equipe composta por profissionais do Serviço Social, Pedagogia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia ocupacional, Fisioterapia, Orientação e Mobilidade e Funcional da Visão atende os assistidos, que chegam ao Braille com meses de vida.