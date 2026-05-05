Um levantamento realizado pelo Sindicado do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da FecomercioSP mostra que os produtos tradicionais consumidos no Dia das Mães registraram uma alta média acumulada de 2,89% em 12 meses. O porcentual está abaixo da inflação geral do país, de 4,37%, e também menor do que o observado no mesmo período do ano passado, quando a variação registrada foi de 4%.

Isso fará com que os consumidores percebam um cenário de preços médios favorável nas compras do Dia das Mães neste ano. Entre os itens mais procurados estão as joias. Mas neste ano está mais “salgado para o bolso” presentear as mães com um simples anel, por exemplo. O ouro está valorizado no mercado internacional e puxa a alta dos itens, com aumento de 26,81% após já terem registrado alta expressiva de 32,54% entre 2024 e 2025.

Acompanhando o ouro, tem itens que também estão mais caros, apesar das variações terem sido mais moderadas quando comparadas a outros anos. Itens de vestuário e calçados também estão mais caros, com altas mais moderadas. Mas tem itens do setor que estão mais em conta. Neste segmento, a menor variação foi observada nas saias, com 1,7%.