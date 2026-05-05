Um levantamento realizado pelo Sindicado do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da FecomercioSP mostra que os produtos tradicionais consumidos no Dia das Mães registraram uma alta média acumulada de 2,89% em 12 meses. O porcentual está abaixo da inflação geral do país, de 4,37%, e também menor do que o observado no mesmo período do ano passado, quando a variação registrada foi de 4%.
Isso fará com que os consumidores percebam um cenário de preços médios favorável nas compras do Dia das Mães neste ano. Entre os itens mais procurados estão as joias. Mas neste ano está mais “salgado para o bolso” presentear as mães com um simples anel, por exemplo. O ouro está valorizado no mercado internacional e puxa a alta dos itens, com aumento de 26,81% após já terem registrado alta expressiva de 32,54% entre 2024 e 2025.
Acompanhando o ouro, tem itens que também estão mais caros, apesar das variações terem sido mais moderadas quando comparadas a outros anos. Itens de vestuário e calçados também estão mais caros, com altas mais moderadas. Mas tem itens do setor que estão mais em conta. Neste segmento, a menor variação foi observada nas saias, com 1,7%.
Os eletrodomésticos e eletrônicos são os itens com preços mais atrativos, graças à valorização do real frente ao dólar. Esse movimento diminui os custos da importação tanto de insumos quanto de produtos finais, permitindo preços mais baixos ao consumidor. É o caso do ar-condicionado, que lidera as quedas, com recuo de 12,17%, seguido por refrigeradores (-8,16%), ventiladores (-7,24%) e fogões (-6,48%). O Sincomercio e a FecomercioSP enfatizam que a cesta reflete uma média, e não um comportamento uniforme de preços.
Região de Jundiaí
Em Jundiaí, estudo aponta que o faturamento do comércio varejista em maio deve crescer 3% em comparação ao mesmo período de 2025. Entre as atividades que podem ter melhor desempenho estão: farmácias e perfumarias; lojas de móveis e decoração; lojas de vestuário, tecidos e calçados, supermercados e eletrodomésticos e eletrônicos.
Horário
O comércio de Jundiaí terá horário especial de atendimento no Centro e nos bairros. Na quinta (7) e sexta-feira (8), conforme está garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), os lojistas que desejarem poderão atender até as 22h. Já no dia 09/05, primeiro sábado após o quinto dia útil, o funcionamento será das 9h às 18h.
“É o momento de adotar estratégias para garantir as vendas apostando em promoções, kits de presentes, facilidades de pagamento, vitrines atrativas. O setor de gastronomia também irá se beneficiar nesta data tão aguardada”, afirma Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí.
Roupas, calçados, acessórios, perfumes, chocolates, cosmético, eletrônicos devem ser os produtos campeões de venda na estimativa do Sincomercio.
Para atrair consumidores e estimular as vendas, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), promoverão uma ação especial de Dia das Mães com a presença de personagens diversos e distribuição de uma surpresa para as mães em áreas comerciais da cidade.
Serviço
Data: 07 e 08/05 - comércio pode atender até as 22h
Data: 09/05
Horário: das 9h às 18h - Das 11h às 13h – Apresentação da intervenção circense ‘Tem palhaço aí? com o Grupo Cena 4, com apoio cultural do Sesc Jundiaí.
Realização: Sincomercio e CDL Jundiaí