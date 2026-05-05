A ‘Sexta no Centro’ vai movimentar o Centro Histórico de Jundiaí na próxima sexta-feira (8). Música ao vivo e gastronomia para todos os gostos prometem atrair o público para novas experiências.

A programação tem início às 17h, com o DJ Piggy com repertório que percorre clássicos e sucessos atuais, com passagens por gêneros como hip hop, soul, funk, jazz, R&B, reggae e brasilidades.

Na sequência, às 20h, o palco recebe o grupo ReggaeTom. Liderado por Tom Nando, o show aposta em releituras do reggae com uma proposta de fusão sonora, reunindo percussões, guitarra, contrabaixo e violão.