A Prefeitura de Jundiaí emitiu nota na tarde desta terça-feira (5) retificando que não há registro de caso de gripe aviária no município. Na última quinta-feira (30 de abril) a Prefeitura confirmou um caso da doença na cidade. Em nota, a Administração esclareceu que no dia 25 de abril a Associação Mata Ciliar havia recebido uma ave silvestre, proveniente de outro município, e que a mesma havia evoluído para óbito. A Prefeitura informou ainda que amostras da ave foram coletadas para análise laboratorial, tendo resultado positivo para gripe aviária no dia 30 de abril.

No entanto, segundo informações contidas na nota emitida hoje, o Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas comunicou à Prefeitura que o novo laudo laboratorial emitido pelos órgãos estaduais competentes atesta apenas a presença de Influenza A, descartando as hipóteses de Influenza Aviária de Alta e de Baixa Patogenicidade.

Quando confirmou o caso da doença no município, a Prefeitura não citou que novos exames seriam realizados por órgãos estaduais. Diante do novo laudo, conclusivo, a investigação epidemiológica do caso foi encerrada pelos órgãos competentes.