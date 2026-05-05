05 de maio de 2026
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INFLUENZA A

Jundiaí revê caso de gripe aviária após novo laudo técnico

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil / Tânia Rêgo
Laudo conclusivo aponta Influenza A
Laudo conclusivo aponta Influenza A

A Prefeitura de Jundiaí emitiu nota na tarde desta terça-feira (5) retificando que não há registro de caso de gripe aviária no município. Na última quinta-feira (30 de abril) a Prefeitura confirmou um caso da doença na cidade. Em nota, a Administração esclareceu que no dia 25 de abril a Associação Mata Ciliar havia recebido uma ave silvestre, proveniente de outro município, e que a mesma havia evoluído para óbito. A Prefeitura informou ainda que amostras da ave foram coletadas para análise laboratorial, tendo resultado positivo para gripe aviária no dia 30 de abril.

No entanto, segundo informações contidas na nota emitida hoje, o Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas comunicou à Prefeitura que o novo laudo laboratorial emitido pelos órgãos estaduais competentes atesta apenas a presença de Influenza A, descartando as hipóteses de Influenza Aviária de Alta e de Baixa Patogenicidade.

Quando confirmou o caso da doença no município, a Prefeitura não citou que novos exames seriam realizados por órgãos estaduais. Diante do novo laudo, conclusivo, a investigação epidemiológica do caso foi encerrada pelos órgãos competentes.

O animal, biguá, é uma ave aquática comum no Brasil e é popularmente conhecida como mergulhão.

Prevenção

A orientação da Prefeitura é para que, como medida preventiva, a população evite o contato com aves doentes ou mortas e em caso de suspeita acione os serviços competentes para o manejo correto do animal.

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