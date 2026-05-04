Um homem foi preso neste final de semana no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, depois de ele mesmo ter chamado a Polícia Militar, denunciando a esposa por tê-lo ameaçado com uma faca. Ele também a agrediu. Toda a situação ocorreu foi por uma suspeita dele de que estava sendo traído.

Acionados pelo homem, PMs foram ao local e se depararam com o casal discutindo. A mulher contou que haviam tido uma briga e que ele a mandou embora de casa. Ela então foi para a empresa onde trabalha, mas ele foi atrás, tomou o celular dela e o quebrou.

Ambos então retornaram para a residência, onde a discussão prosseguiu. Ela também tentou pegar o celular dele para quebrar, mas ele não permitiu. Foi então que a mulher pegou uma faca e correu atrás dele, tentando acertá-lo e fazendo ameaças.