05 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Jardim Marambaia ganha reforço na sinalização

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação integra as estratégias do programa ‘Move Aí’
A ação integra as estratégias do programa ‘Move Aí’

O reforço da sinalização em diversas vias do Jardim Marambaia está promovendo mais segurança no trânsito para motoristas e pedestres. A ação integra as estratégias do programa ‘Move Aí’, da Prefeitura de Jundiaí, que prioriza intervenções em áreas com maior fluxo e histórico de conflitos, com foco na prevenção de acidentes e na organização do tráfego.

As melhorias contemplaram a travessia no entorno do CECE Vanderlei Antônio Sperandio, além do tratamento de mais de 10 cruzamentos considerados sensíveis, com a implantação de marcações de “PARE”, linhas de retenção e aproximação, medidas essenciais para orientar motoristas e reduzir riscos de acidentes.

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