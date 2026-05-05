O reforço da sinalização em diversas vias do Jardim Marambaia está promovendo mais segurança no trânsito para motoristas e pedestres. A ação integra as estratégias do programa ‘Move Aí’, da Prefeitura de Jundiaí, que prioriza intervenções em áreas com maior fluxo e histórico de conflitos, com foco na prevenção de acidentes e na organização do tráfego.

As melhorias contemplaram a travessia no entorno do CECE Vanderlei Antônio Sperandio, além do tratamento de mais de 10 cruzamentos considerados sensíveis, com a implantação de marcações de “PARE”, linhas de retenção e aproximação, medidas essenciais para orientar motoristas e reduzir riscos de acidentes.