A circulação de trens na Linha 7-Rubi, em Jundiaí, está mais lenta nesta terça-feira (5). Além disso, os intervalos no trecho entre Francisco Morato e o município estão maiores. De acordo com a TIC Trens, a situação é provocada pelo furto de cabos do sistema na noite dessa segunda-feira (4). A concessionária informa que equipes de manutenção trabalham no local para normalizar o serviço.

Furto de cabos

O furto dos cabos foi registrado durante a noite dessa segunda, na região do Botujuru. A operação da Linha 7-Rubi está comprometida desde as 5h11 desta terça, prejudicando os passageiros que utilizam o serviço.

A TIC Trens reforça que o furto impacta diretamente a circulação dos trens e a regularidade do serviço, com impacto direto aos usuários, mas que trabalha para minimizar a situação “no menor tempo possível”.