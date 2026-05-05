A Prefeitura de Itupeva está com agendamentos disponíveis para a vacinação antirrábica (raiva) de cães e gatos no mês de maio, com início das aplicações a partir do dia 5.

A ação é realizada por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal (Defbea) e tem como objetivo prevenir doenças e garantir mais saúde e qualidade de vida aos pets, além de contribuir para a segurança da população.

A vacinação é realizada no Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, localizado na rua Quinze de Novembro, 451, no bairro das Paineiras, nas datas disponíveis no agendamento on-line.