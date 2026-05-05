05 de maio de 2026
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EM ITUPEVA

Vacinação antirrábica está com agendamentos abertos para este mês

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Tutores devem fazer o agendamento no site da prefeitura; vagas são limitadas, por isso a recomendação é que o agendamento seja feito com antecedência
Tutores devem fazer o agendamento no site da prefeitura; vagas são limitadas, por isso a recomendação é que o agendamento seja feito com antecedência

A Prefeitura de Itupeva está com agendamentos disponíveis para a vacinação antirrábica (raiva) de cães e gatos no mês de maio, com início das aplicações a partir do dia 5.

A ação é realizada por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal (Defbea) e tem como objetivo prevenir doenças e garantir mais saúde e qualidade de vida aos pets, além de contribuir para a segurança da população.

A vacinação é realizada no Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, localizado na rua Quinze de Novembro, 451, no bairro das Paineiras, nas datas disponíveis no agendamento on-line.

Os tutores interessados devem realizar o agendamento por meio do link:
https://www.itupeva.sp.gov.br/itupeva/unidade-de-vigilancia-em-zoonoses/vacinacao-animal

As vagas são limitadas, por isso a recomendação é que o agendamento seja feito com antecedência.

A vacinação antirrábica é fundamental para a prevenção da raiva, uma doença grave que pode afetar animais e seres humanos, sendo uma das principais medidas de proteção à saúde pública.

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