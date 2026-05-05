A Prefeitura de Itupeva está com agendamentos disponíveis para a vacinação antirrábica (raiva) de cães e gatos no mês de maio, com início das aplicações a partir do dia 5.
A ação é realizada por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal (Defbea) e tem como objetivo prevenir doenças e garantir mais saúde e qualidade de vida aos pets, além de contribuir para a segurança da população.
A vacinação é realizada no Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, localizado na rua Quinze de Novembro, 451, no bairro das Paineiras, nas datas disponíveis no agendamento on-line.
Os tutores interessados devem realizar o agendamento por meio do link:
https://www.itupeva.sp.gov.br/itupeva/unidade-de-vigilancia-em-zoonoses/vacinacao-animal
As vagas são limitadas, por isso a recomendação é que o agendamento seja feito com antecedência.
A vacinação antirrábica é fundamental para a prevenção da raiva, uma doença grave que pode afetar animais e seres humanos, sendo uma das principais medidas de proteção à saúde pública.