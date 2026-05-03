Uma ação integrada entre equipes de segurança realizada em Jundiaí na manhã deste domingo (3) resultou na prisão de um homem que circulava pela avenida Nove de Julho, região central, com um carro clonado.

De acordo com informações do Tático Comando, o sistema de monitoramento municipal emitiu alerta aos agentes de um carro com suspeita de clonagem circulando pelo Centro da cidade. A equipe realizou patrulhamento e abordou o motorista do carro.

Durante a vistoria do veículo, os policiais identificaram irregularidades nos sinais identificados e constataram se tratar de um carro adulterado, com origem apontando para furto ocorrido, anteriormente, na cidade de São Paulo.