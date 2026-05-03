A Polícia Militar prendeu na manhã deste domingo (3) um homem suspeito de chamar a própria irmã de “sapatão”. A prisão ocorreu no Jardim Tulipas, em Jundiaí.

A PM foi acionada via 190 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. De acordo com a PM, ao chegarem no local, o homem disse ter se desentendido com a irmã e agrediu com dois socos. A vítima, por sua vez, relatou aos militares que além da agressão física, o irmão a xingou e a chamou de “sapatão”.

De acordo com a PM, os envolvidos não apresentavam lesões aparentemente, porém por se tratar de crime de ação pública incondicionada a representação, ambos os envolvidos foram levados para a delegacia.