03 de maio de 2026
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Homem é preso após chamar irmã de “sapatão”

Por Cristiana Mensalas |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem permanece preso, à disposição da Justiça
O homem permanece preso, à disposição da Justiça

A Polícia Militar prendeu na manhã deste domingo (3) um homem suspeito de chamar a própria irmã de “sapatão”. A prisão ocorreu no Jardim Tulipas, em Jundiaí.

A PM foi acionada via 190 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. De acordo com a PM, ao chegarem no local, o homem disse ter se desentendido com a irmã e agrediu com dois socos. A vítima, por sua vez, relatou aos militares que além da agressão física, o irmão a xingou e a chamou de “sapatão”.

De acordo com a PM, os envolvidos não apresentavam lesões aparentemente, porém por se tratar de crime de ação pública incondicionada a representação, ambos os envolvidos foram levados para a delegacia.

A autoridade policial ouviu as partes e decidiu por manter o homem preso, à disposição da Justiça.

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