05 de maio de 2026
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DIA 9

Várzea Paulista terá mais uma Feira Criativa neste sábado

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
O evento tem entrada gratuita e leva à população da cidade e da região produtos artesanais de artesãos locais
O evento tem entrada gratuita e leva à população da cidade e da região produtos artesanais de artesãos locais

A população de Várzea Paulista e da região está convidada a prestigiar mais uma edição da Feira Criativa, Turística e Cultural, na Praça Castro Alves, Vila São José. A ação acontece neste sábado, dia 9 de maio, das 9h às 17h.

As feiras, promovidas mensalmente pela Unidade Executiva de Cultura e Turismo, têm como propósito fomentar a economia criativa local, valorizar artistas independentes e fortalecer a identidade cultural de Várzea Paulista.

O público encontrará uma diversidade de produtos artesanais, como roupas, joias, peças decorativas e outras criações manuais produzidas por talentosos artesãos da cidade.

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