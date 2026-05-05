A população de Várzea Paulista e da região está convidada a prestigiar mais uma edição da Feira Criativa, Turística e Cultural, na Praça Castro Alves, Vila São José. A ação acontece neste sábado, dia 9 de maio, das 9h às 17h.

As feiras, promovidas mensalmente pela Unidade Executiva de Cultura e Turismo, têm como propósito fomentar a economia criativa local, valorizar artistas independentes e fortalecer a identidade cultural de Várzea Paulista.

O público encontrará uma diversidade de produtos artesanais, como roupas, joias, peças decorativas e outras criações manuais produzidas por talentosos artesãos da cidade.