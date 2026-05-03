A Polícia Militar, por meio do 11° BPM/I-Sentinela do Interior, apreendeu na noite desse sábado (2) cinco menores suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em crimes contra estabelecimentos farmacêuticos. De acordo com a PM, eles roubaram uma farmácia em Campinas.

A ação teve início após o setor de inteligência informar aos militares sobre o fato. Policiais iniciaram o patrulhamento pela rodovia Anhanguera e avistaram um carro preto com as mesmas características relatadas, que também é produto de roubo no bairro de Pirituba, na capital paulista. Ao perceber a presença da polícia o motorista do veículo deu início a uma fuga.

Segundo a PM, o motorista perdeu o controle do veículo no município de Caieiras, próximo à praça de pedágio, e bateu em outro carro. Durante a abordagem os policiais encontraram no interior do veículo uma carga de medicamentos de alto custo, incluindo substâncias como semaglutida e tirzepatida, avaliada em cerca de R$ 80 mil, além de R$ 2.342,40 em dinheiro e objetos pessoais dos cinco suspeitos que estavam no carro.