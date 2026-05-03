03 de maio de 2026
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Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes no estado de SP

Por Da redação | Defesa Civil Estadual
| Tempo de leitura: 1 min
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Para a tarde, a previsão é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva já no início da noite
Para a tarde, a previsão é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva já no início da noite

A Defesa Civil estadual emitiu alerta de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e até raios para o fim deste domingo (3). O alerta para todo o estado de São Paulo, inclusive para Jundiaí.

Segundo o órgão, a mudança no tempo é provocada pelo avanço de uma frente fria ativa pelo oceano, o que tem provocado aumento significativo de instabilidade.

Jundiaí

Nesse sábado (2), Jundiaí registrou fortes rajadas de vento em várias regiões. O domingo amanheceu friozinho, com mínimas de 15° logo pela manhã. A manhã e início da tarde oscilou de sol entre nuvens a sol mais brando.

Para a tarde, a previsão é de sol entre nuvens possibilidade de chuva já no início da noite. A orientação da Defesa Civil é para que, em casos de tempestades, a população se proteja em local seguro e aguarde a chuva passar.

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