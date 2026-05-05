A depender do site em que se faz compras, um mesmo perfume feminino pode variar mais de R$ 200,00. Esse foi um dos apontamentos observados pelo Procon-SP, em recente pesquisa de preços de itens para o Dia das Mães. O exemplo se refere ao Eternity (50ml, da Calvin Klein), pode custar R$ 669,00 em uma loja e até R$ 459,90 em outra – diferença de até 45,47%.
Por sua vez, o In Flames (90ml, de La Rive), pode ser encontrado em prateleiras a R$ 75,90 ou até R$ 119,90 (57,97%), a depender do estabelecimento pesquisado. Aliás, as diferenças de preços não são incomuns: o levantamento do Procon-SP coletou indicadores referente a 41 itens, e acima de um terço dos casos (16 produtos), os valores podem variar mais de 30%.
A pesquisa tem como principal objetivo retratar o comportamento dos preços no comércio varejista, evidenciando a necessidade de pesquisar antes da compra. Confira a íntegra do relatório em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/Relatorio-Dia-das-Maes-2026-NP.pdf
Metodologia da pesquisa
Realizada entre os dias 14 e 15 de abril, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, sendo a primeira observando 37 perfumes importados, analisando diferentes marcas, embalagens e volumes, em plataformas de seis lojas virtuais. A outra apresenta valores de quatro buquês distintos de rosas simples vermelhas contendo seis ou doze unidades, considerando cinco floriculturas on-line.
Comparando os perfumes em comum entre as pesquisas realizadas em 2025 e 2026, constatou-se, em média, um acréscimo de 14,78% no preço desses itens. Em relação aos buquês, em média, houve um acréscimo de 3,71%. Já o Índice de Preços ao Consumidor – IPC-SP da Fipe registrou variação de 3,50% referente ao mesmo período.
Orientações
O Procon-SP conta com uma cartilha disponível no site, relativa à compra de presentes para o Dia das Mães, como itens para: vestuário, perfumes, cosmésticos, flores, cestas temáticas, eletrodomésticos, eletrônicos, cartão presente, reservas em restaurantes, entre outros: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/PUBLIC_PRESENTES_PUBLICAVEL_MAI24.pdf
Os consumidores devem tomar alguns cuidados na hora de comprar seus presentes, para não ter problemas:
- Antes de efetuar uma compra pela internet, conhecer o produto que deseja adquirir; se for para presentear, as preferências de quem o receberá, já que “perfume” é algo extremamente pessoal;
- Nas compras efetuadas fora do estabelecimento comercial o consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de sete dias da aquisição ou do recebimento do produto, sem ônus. E para maior segurança, em caso de desistência, faça sempre o cancelamento por escrito;
- A embalagem de perfumes deve trazer todas as informações em língua portuguesa, tais como: cuidados ao usar, suas características, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento, identificação do fabricante ou importador e registro no órgão de fiscalização (Anvisa);
- Ficar atento ao prazo e condições de entrega, já que existe uma data comemorativa envolvida;
- No ato do recebimento do produto, só assinar que recebeu após examinar a mercadoria. Havendo irregularidades, relacione no documento e recuse o recebimento;
- Exija sempre a nota fiscal na aquisição de qualquer produto, pois ela é importante caso seja necessário fazer valer os seus direitos.