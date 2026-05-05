A depender do site em que se faz compras, um mesmo perfume feminino pode variar mais de R$ 200,00. Esse foi um dos apontamentos observados pelo Procon-SP, em recente pesquisa de preços de itens para o Dia das Mães. O exemplo se refere ao Eternity (50ml, da Calvin Klein), pode custar R$ 669,00 em uma loja e até R$ 459,90 em outra – diferença de até 45,47%.

Por sua vez, o In Flames (90ml, de La Rive), pode ser encontrado em prateleiras a R$ 75,90 ou até R$ 119,90 (57,97%), a depender do estabelecimento pesquisado. Aliás, as diferenças de preços não são incomuns: o levantamento do Procon-SP coletou indicadores referente a 41 itens, e acima de um terço dos casos (16 produtos), os valores podem variar mais de 30%.

A pesquisa tem como principal objetivo retratar o comportamento dos preços no comércio varejista, evidenciando a necessidade de pesquisar antes da compra. Confira a íntegra do relatório em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/Relatorio-Dia-das-Maes-2026-NP.pdf

Metodologia da pesquisa