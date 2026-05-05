Um adolescente foi apreendido pela Guarda Municipal, por tráfico de drogas, em Cabreúva, nesta segunda-feira (4).
Os GMs faziam patrulhamento pela avenida Adélia Barbosa de Oliveira, em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, quando suspeitaram de um adolescente.
Ele foi abordado e, em uma sacola, os guardas localizaram quase 300 porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro proveniente das vendas.
O adolescente foi levado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.