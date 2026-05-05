Um homem foi preso por resistência à prisão e injúria racial contra um policial militar nesta segunda-feira (4), em um ponto de tráfico de drogas na antiga rua Bolívia - atualmente rua Idalina Gonçalves Dias -, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A prisão aconteceu após o suspeito ter fugido do local e retornado minutos depois para exigir a devolução de seu celular, que ele havia deixado cair no momento da fuga.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) realizava patrulhamento em uma área onde há diversos pontos de venda de entorpecentes concentrados em um curto trecho. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram um homem que, ao notar a presença da viatura, correu para uma viela.

Durante a fuga, ele deixou cair um iPhone 13 Pro Max, mas seguiu carregando uma sacola. O aparelho foi recolhido pelos policiais para verificação.