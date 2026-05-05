A Câmara Municipal de Jundiaí vota, nesta terça-feira (5), o projeto de lei nº 15.268/2026, que institui o direito ao décimo terceiro salário e férias anuais para secretários municipais. De autoria do Executivo, a proposta é justificada pela prefeitura como uma forma de adequar a remuneração dos secretários à Constituição Federal e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). E projeto da vereadora Mariana Janeiro (PT) institui o regramento de campanhas educativas para o enfrentamento da violência contra a mulher nos locais de lazer da cidade.

Segundo o STF, a Constituição não proíbe o pagamento de 13º salário e férias a agentes políticos, mas estabelece que deve existir lei municipal específica autorizando as verbas. O projeto reforça que a medida não configura aumento salarial, mas sim uma adequação da legislação local, com impacto orçamentário viável e dentro dos limites fiscais.

Secretários de Itapeva, no sudoeste paulista, recebem desde 2025 o 13º salário e férias com a aprovação do projeto de Lei nº 5.196/2025. O projeto foi votado na câmara sem a estipulação de impactos orçamentários efetivos; questionada, a prefeitura aguarda a nomeação de um novo secretário de finanças para fazer o levantamento. Além disso, no mesmo ano, os vereadores da cidade aprovaram o reajuste do subsídio dos secretários de R$ 9.641,73 para R$ 12 mil, o que representa um impacto anual estimado de cerca de R$ 30 mil por secretário.