Nesta quarta-feira (6), Jundiaí recebe "Inos Corradin: legado e memória", a primeira exposição póstuma do artista plástico que faleceu em Jundiaí no ano passado. A vernissage tem curadoria de Sandra Setti e conta com obras do também artista plástico Sandro Corradin, de 60 anos, filho de Inos. O evento acontece na avenida Jundiaí, 1.194, às 18h, na inauguração do escritório Ungaro Sociedade Individual Advocacia.
Sandro Corradin diz o quão especial é revisitar a obra do pai para uma exposição. "O Gustavo Ungaro queria uma exposição pai e filho, então será muito importante para mim. Eu estou, inclusive, fazendo releituras das obras dele. 'Inos por Sandro Corradin', uma parede com cinco telas, além dos desenhos dele e dos meus."
Sandro revela, porém, que a exposição póstuma não foi pensada desta forma. "Meu pai faleceu em setembro, mas, um mês antes, o advogado Gustavo Ungaro, que tem obras do meu pai, me mandou mensagem, porque ia inaugurar um escritório com mais quatro advogados e queria fazer a inauguração com uma exposição, e também decorar o espaço com quadros do meu pai. Ele me perguntou como meu pai estava e eu falei que ele estava pintando pouco, mas disse que tinha um acervo e, entre um quadro e outro, poderia também levar outros objetos, lembranças."
"A gente tinha marcado a exposição para novembro e meu pai perguntava, estava animado. Quando meu pai faleceu, em setembro, ainda faltavam detalhes do escritório. Fui no fim do ano também para a Itália, para o vilarejo onde meu pai nasceu, poque teve uma homenagem para ele lá. Aí pedi ao Gustavo para que a exposição acontecesse este ano e marcamos para agora", conta Sandro sobre a exposição que havia sido agendada antes do falecimento do pai.
E o artista também fala sobre a expectativa para o evento. "Não terão muitos óleos sobre tela, serão mais reproduções, mas é sempre legal, porque muita gente não conhece o trabalho do meu pai. Às vezes as pessoas já ouviram falar dele, mas não conhecem o trabalho. Acho muito importante conhecerem", completa.
A curadoria da exposição ficou por conta de Sandra Setti
Serviço
Exposição "Inos Corradin: legado e memória"
Onde: Ungaro Sociedade Individual Advocacia (avenida Jundiaí, 1.194)
Quando: quarta-feira (6), às 18h
Para confirmar presença: (11) 99698-2530