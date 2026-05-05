Nesta quarta-feira (6), Jundiaí recebe "Inos Corradin: legado e memória", a primeira exposição póstuma do artista plástico que faleceu em Jundiaí no ano passado. A vernissage tem curadoria de Sandra Setti e conta com obras do também artista plástico Sandro Corradin, de 60 anos, filho de Inos. O evento acontece na avenida Jundiaí, 1.194, às 18h, na inauguração do escritório Ungaro Sociedade Individual Advocacia.

Sandro Corradin diz o quão especial é revisitar a obra do pai para uma exposição. "O Gustavo Ungaro queria uma exposição pai e filho, então será muito importante para mim. Eu estou, inclusive, fazendo releituras das obras dele. 'Inos por Sandro Corradin', uma parede com cinco telas, além dos desenhos dele e dos meus."

Sandro revela, porém, que a exposição póstuma não foi pensada desta forma. "Meu pai faleceu em setembro, mas, um mês antes, o advogado Gustavo Ungaro, que tem obras do meu pai, me mandou mensagem, porque ia inaugurar um escritório com mais quatro advogados e queria fazer a inauguração com uma exposição, e também decorar o espaço com quadros do meu pai. Ele me perguntou como meu pai estava e eu falei que ele estava pintando pouco, mas disse que tinha um acervo e, entre um quadro e outro, poderia também levar outros objetos, lembranças."