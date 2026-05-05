O Time Jundiaí de Tênis de Mesa conquistou quatro pódios na 5ª etapa da Liga Digital Table Tennis, realizada no último domingo (3), em Suzano. A equipe teve atletas premiados em diferentes categorias, confirmando a regularidade nas competições do calendário estadual.

O principal resultado foi o título de Kenzo Higa, campeão na categoria Sub-15 B. Também subiram ao pódio Leandro Spinacé, vice-campeão na Master 40 B, além de Gabriel Beisigel e Nicholas Castilho Mestre, que ficaram com o terceiro lugar nas categorias Sub-13 A e Adulto A, respectivamente.

A participação reforça o bom momento da equipe, que segue acumulando resultados expressivos ao longo da temporada. Os desempenhos individuais têm contribuído para consolidar o Time Jundiaí entre os destaques da modalidade.