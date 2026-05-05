05 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
POLÊMICA

Robinho Jr acusa Neymar e notifica Santos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Raul Baretta/ Santos FC
Caso envolve denúncia de agressão e gera apuração interna
Caso envolve denúncia de agressão e gera apuração interna

O Santos recebeu uma notificação formal envolvendo o atacante Robinho Jr, que acusa Neymar de agressão. O caso foi encaminhado ao clube, que iniciou procedimentos internos para apurar os fatos relatados pelo jogador.

A denúncia envolve um episódio ocorrido recentemente, ainda sem detalhes públicos confirmados. A diretoria santista trata o assunto com cautela e evita antecipar posicionamentos enquanto aguarda mais informações.

Neymar, principal nome do elenco, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a acusação. O clube também não divulgou prazos para conclusão da apuração ou possíveis medidas disciplinares.

O caso repercute nos bastidores e pode impactar o ambiente interno da equipe. A condução da investigação será determinante para os próximos passos do Santos diante da situação.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários