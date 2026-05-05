O Santos recebeu uma notificação formal envolvendo o atacante Robinho Jr, que acusa Neymar de agressão. O caso foi encaminhado ao clube, que iniciou procedimentos internos para apurar os fatos relatados pelo jogador.

A denúncia envolve um episódio ocorrido recentemente, ainda sem detalhes públicos confirmados. A diretoria santista trata o assunto com cautela e evita antecipar posicionamentos enquanto aguarda mais informações.

Neymar, principal nome do elenco, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a acusação. O clube também não divulgou prazos para conclusão da apuração ou possíveis medidas disciplinares.