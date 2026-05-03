Durante o período da infância, não é preciso muito para fazer novos amigos. Um lanche compartilhado ou um brinquedo legal já são suficientes para que as crianças se aproximem e comecem a brincar como se estivessem juntas a vida inteira. Na adolescência, mesmo com as pressões sociais e as inseguranças, o convívio escolar faz com que, inevitavelmente, pessoas com gostos parecidos se aproximem e formem tribos inseparáveis. Na vida adulta, porém, criar vínculos parece um desafio para muitas pessoas.

Um estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine revelou que cerca de quatro em cada cinco estadunidenses relatam algum grau de solidão. Já no Brasil, uma pesquisa deste ano realizada pela ONG Family Talks, em parceria com a Market Analysis, traçou o perfil dos brasileiros que se sentem solitários — eles são quatro em cada dez entrevistados, com 46,2% sendo mulheres.

De acordo com Brenda Mendes, psicóloga clínica que trabalha com temas voltados às relações interpessoais e padrões de comportamento, a dificuldade em fazer novas amizades é fruto da própria rotina. “Na vida adulta, as relações deixam de ser estruturadas pelo ambiente e passam a depender de iniciativa. Na infância e adolescência, a convivência é repetida e obrigatória, o que facilita o vínculo. Com os adultos, o contato precisa ser intencional, o que exige esforço e disposição emocional.”