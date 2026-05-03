Há alguns anos não era tão comum encontrar profissionais com mais de 50 anos, hoje em dia esta realidade mudou, a economia prateada chegou a muitos setores do mercado de trabalho. Entre o final de 2012 e 2024, a população brasileira com 60 anos ou mais cresceu 55%, ultrapassando 35 milhões de pessoas. O mercado de trabalho está envelhecendo e diferentes gerações passam a dividir o mesmo espaço dentro das empresas. Em Jundiaí, o número de idosos ultrapassa 18%.

Segundo estudos, profissionais com mais de 50 anos apresentam índices de retenção mais altos do que trabalhadores mais jovens. Cerca de 85% permanecem na empresa após um ano, enquanto entre profissionais mais jovens esse número gira em torno de 70%. Segundo o IBGE, pessoas com 60 anos ou mais já ultrapassam a marca de 32 milhões, representando cerca de 15,8% do total de habitantes.

Mesmo que esta seja uma nova realidade em nosso cotidiano o etarismo, discriminação por conta da idade, ainda existe. “Com a experiência da vida vamos levando as piadinhas, mas sempre ouço coisas do tipo, você é lento, não vai aguentar dois dias, conta Lourival Hernandes Farias de 67 anos, aposentado e trabalha há dois meses como frentista de um posto de gasolina.