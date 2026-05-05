O Dia das Mães sempre foi uma das datas mais esperadas pelo comércio, porém o tipo de presente mudou um pouco ao longo dos anos. Hoje em dia, os filhos procuram. Dentro desse cenário se destacam as opções em acessórios, colares, brincos, bolsas e até decorações, que podem ser confeccionados sob medida para as mamães, com cores, formatos e símbolos que elas mais gostam. É o personalizado que faz a diferença.
Foto: Arquivo Pessoal
Há cinco anos, a artesã Débora Cristina Izzo Forner, de 54 anos, produz colares e brincos em cerâmica e tem percebido a procura por algo diferente a cada ano. O personalizado tem ocupado lugar na preferência. “A busca pelo produto artesanal e personalizado tem aumentado muito e toda mãe gosta de receber um presente único. Com R$ 100 é possível presentear a mãe com um lindo conjunto de colar e brinco, peças versáteis, leves e perfeitas para o dia a dia”, completa Débora.
Hoje a artesã divulga e vende suas peças em feiras e redes sociais. Manter a identidade, a cor e o sentimento em cada peça é que faz toda a diferença. “Trabalhei com o universo materno, criando desde decorações de quarto e lembrancinhas e há cinco anos comecei a desenvolver colares e brincos. Eu observava minha mãe, que trabalhava com pirografia e tinta duco e foi ali, entre cores e detalhes, nasceu meu encantamento pelo fazer manual.”
Bolsas
A necessidade de estar em casa e cuidar dos filhos foi o que motivou Gabriele Cristina Trunfio Borato, de 40 anos, a iniciar com os artesanatos. Ela trabalhava na área administrativa, mas após a maternidade um outro lado surgiu: da artesã. Hoje ela faz a alegria de outras mães, com bolsas e peças de crochê.
“Preparei para este momento uma linda lembrança que é um kit que contém uma xícara e um descanso de copos feito em crochê. Ele é fechado e vira um lindo buquê. Para as mães que têm alguma devoção, as opções são os amigurumis religiosos (Nossa Senhora Aparecida, São José) que variam entre R$ 120 e R$ 180 e, para aqueles que querem impressionar, as bolsas em crochê.”
“Preparei para este momento uma linda lembrança que é um kit que contém uma xícara e um descanso de copos feito em crochê. Ele é fechado e vira um lindo buquê. Para as mães que têm alguma devoção, as opções são os amigurumis religiosos (Nossa Senhora Aparecida, São José) que variam entre R$ 120 e R$ 180 e, para aqueles que querem impressionar, as bolsas em crochê.” A artesã divulga e vende suas peças pelas redes sociais, em especial os chaveiros, sousplat, amigurumis, bolsas e algumas peças de vestuário.
Foto: Arquivo Pessoal - Depois do trabalho na empresa, Gabriele Borato faz sucesso com crochê