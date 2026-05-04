Atletas do vôlei feminino sub-19 do ‘Time Jundiaí’ estreiam no Campeonato Estadual da Federação Paulista no próximo sábado (09). A partida será disputada contra Americana a partir das 11h, no ginásio do CECE Antônio de Lima, em Jundiaí.
No último sábado (2) a equipe, treinada por Ademir Zamboni, conquistou o terceiro lugar na Copa Mauricio Borges, realizada em Vinhedo. As atletas venceram o Atibaia por 2 sets a 0, parciais de 25/20 e 25/20, num jogo bastante disputado e que serviu como um treino pesado para o desafio do próximo final de semana. “O elenco jundiaiense sacou muito bem, o que nos possibilitou vários contra-ataques”, destacou Zamboni.
O ‘Time Jundiaí’ entrou em quadra com Camila, Raissa, Fernanda, Maju, Clarice e Giovanna. O destaque da partida foi a ponteira Maju. As líberos foram Rayssa Ramos e Letícia. Entraram no transcorrer do confronto Livia Mascaro, Livia Alves, Ester, Gabi e Duda.
A equipe de vôlei sub-19 do ‘Time Jundiaí’ conta com o patrocínio de sete patrocinadores.