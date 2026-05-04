A ginasta do ‘Time Jundiaí’, Vitória Machado, conquistou uma medalha de bronze na Copa de Ginástica Artística do Estado de São Paulo, realizada neste final de semana em São José do Rio Preto. Quem se destacou também foi Nicole Kuzinsky ao conquistar o quarto lugar no solo.

Cerca de 500 ginastas, de 97 equipes do interior de São Paulo, participaram do evento. O grupo de Jundiaí, comandado pelos treinadores Cristiana Miyamoto, Juliano Vendramin e Rebeca Lemes, competiu nas três categorias da Copa.

Na categoria A, o Time Jundiaí terminou a disputa em nono lugar entre 29 equipes, com as ginastas Thayla Vitória, Isadora Dias, Lívia Brito e Sabrina Inácio. Na categoria B, foi oitavo entre 39 equipes, com Laura Lopes, Isabelle Gavilha, Maria Clara Raffo e Vitória Machado. Já na categoria C, a equipe terminou em quinto lugar entre 25 times inscritos, com as ginastas Maria Vitória, Nicole Kusinsky, Lorena Ramos, Luana Sofiati e Isabela Frassetto.